HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Renovación Popular presenta sus candidatos y Ruth Luque en vivo | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

Mr. Peet y su determinante opinión sobre si Paolo Guerrero es ídolo con Alianza Lima: “Para mí, Barcos es el último”

"Paolo no es ídolo todavía, está escribiendo su historia", fueron parte de los argumentos de Mr. Peet, quien no dudó en poner al ‘Pirata’ por encima de Guerrero.

Mr. Peet habló sobre Paolo Guerrero y Hernán Barcos. Foto: composición LR/ Madrugol/Alianza Lima
Mr. Peet habló sobre Paolo Guerrero y Hernán Barcos. Foto: composición LR/ Madrugol/Alianza Lima

Mr. Peet puso por encima de Paolo Guerrero a Hernán Barcos. En una reciente edición del programa 'Madrugol', Peter Arévalo comentaba sobre la Liga 1. Sin embargo, tras ser consultado sobre su opinión respecto a la salida de Barcos de Alianza Lima, el periodista deportivo mostró su postura y declaró que, para él, el ‘Pirata’ es el último ídolo que tiene el conjunto blanquiazul.

En su argumento, señaló que, aunque Guerrero es un gran jugador, recién ha podido completar una temporada con los íntimos y aún está escribiendo su historia con el club, por lo que todavía no lo considera un ídolo, ya que le falta más trayectoria en el equipo.

PUEDES VER: Mr. Peet revela posibles cambios en la Liga 1: “Tendríamos Apertura, Clausura, playoffs y la Copa de la Liga”

lr.pe

Mr. Peet y su opinión sobre si Paolo Guerrero es ídolo con Alianza Lima

En sus palabras, destacó que, aunque considera a Barcos un ídolo, su partida ya es un hecho, pues en más de una ocasión ya expresó su opinión sobre esta salida.

Ya di mi postura con respecto a Barcos, no pondré en discusión su idolatría y lo que ha representado para Alianza. Para mí, Barcos es el último ídolo de Alianza. Punto, ya está, ya no está más en el plantel. Yo ya di mi opinión: para mí, Barcos es el último ídolo de Alianza. Paolo no es ídolo todavía, está escribiendo su historia hace un año y meses; Paolo recién ha tenido su primera temporada completa esta temporada, y no puedo considerarlo ídolo porque su carrera es muy corta.

PUEDES VER: DT de Alianza Lima se refirió al reclamo de Universitario y dejó ‘picante’ mensaje: “Capaz que ellos quieran ganar de esa manera”

lr.pe

¿Qué se sabe del futuro de Hernán Barcos tras su salida de Alianza Lima?

De momento, no hay nada oficial sobre la carrera de Hernán Barcos, ya que hasta la fecha de publicación de esta nota no se tienen noticias confirmadas. No obstante, se le ha vinculado con Cajamarca FC, luego de que el club publicara en sus redes sociales una historia en Instagram con la frase "Un pirata navegando en Cajamarca", además de que se le habría visto en dicha ciudad. Por otro lado, también se le relacionó con Sport Boys, que lo tendría en su órbita.

Notas relacionadas
Mr. Peet revela posibles cambios en la Liga 1: “Tendríamos Apertura, Clausura, playoffs y la Copa de la Liga”

Mr. Peet revela posibles cambios en la Liga 1: “Tendríamos Apertura, Clausura, playoffs y la Copa de la Liga”

LEER MÁS
Mr. Peet revela que exdelantero de PSV podría reencontrarse con Paolo Guerrero en Alianza Lima: "Es una posibilidad"

Mr. Peet revela que exdelantero de PSV podría reencontrarse con Paolo Guerrero en Alianza Lima: "Es una posibilidad"

LEER MÁS
Mr. Peet revela drástica medida que tomará Alianza Lima en el 2026: "El que no quiera, está en su derecho de negociar su salida"

Mr. Peet revela drástica medida que tomará Alianza Lima en el 2026: "El que no quiera, está en su derecho de negociar su salida"

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Javier Rabanal presume su CV para asegurar que puede manejar la jerarquía en Universitario: “Trabajé con jugadores que hoy están en Premier League”

Javier Rabanal presume su CV para asegurar que puede manejar la jerarquía en Universitario: “Trabajé con jugadores que hoy están en Premier League”

LEER MÁS
DT de Alianza Lima se refirió al reclamo de Universitario y dejó ‘picante’ mensaje: “Capaz que ellos quieran ganar de esa manera”

DT de Alianza Lima se refirió al reclamo de Universitario y dejó ‘picante’ mensaje: “Capaz que ellos quieran ganar de esa manera”

LEER MÁS
Nacional Potosí goleó a Bolívar y se proclamó campeón de la Copa Paceña 2025: jugará la Copa Libertadores

Nacional Potosí goleó a Bolívar y se proclamó campeón de la Copa Paceña 2025: jugará la Copa Libertadores

LEER MÁS
Mr. Peet revela posibles cambios en la Liga 1: “Tendríamos Apertura, Clausura, playoffs y la Copa de la Liga”

Mr. Peet revela posibles cambios en la Liga 1: “Tendríamos Apertura, Clausura, playoffs y la Copa de la Liga”

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026: todas las altas, bajas y rumores en el fútbol peruano

Fichajes de la Liga 1 2026: todas las altas, bajas y rumores en el fútbol peruano

LEER MÁS
Jefferson Farfán bromeó a André Carrillo tras lograr su título 17 e igualar su récord: "Valen las copas de Arabia Saudita"

Jefferson Farfán bromeó a André Carrillo tras lograr su título 17 e igualar su récord: "Valen las copas de Arabia Saudita"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dos buses de la empresa 'El Rápido' provocan grave accidente por ir a excesiva velocidad en Comas: 10 personas resultaron heridas

ATU implementará obras de carril exclusivo para priorizar transporte público en la avenida Abancay: reduciría el viaje en 15 minutos

Movistar firma contrato con el MTC para desplegar tecnología 5G en Perú

Deportes

Fichajes de la Liga 1 2026: todas las altas, bajas y rumores en el fútbol peruano

Arsenal vs Crystal Palace EN VIVO por los cuartos de final de la Carabao Cup 2025: ¿Dónde ver el partido de los Gunners?

Luis Ramos y su promesa al ser anunciado como el flamante fichaje de Alianza Lima: "Estoy aquí para darles el título 2026"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026 EN VIVO: inscripción de candidatos presidenciales, al Senado, Diputados y Parlamento Andino

JEE declara inadmisible fórmula presidencial de Avanza País: partido tiene 2 días para corregir errores

Presidente de Chile, José Antonio Kast, se reunió con el canciller Hugo de Zela, en su escala en Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025