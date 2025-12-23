Mr. Peet puso por encima de Paolo Guerrero a Hernán Barcos. En una reciente edición del programa 'Madrugol', Peter Arévalo comentaba sobre la Liga 1. Sin embargo, tras ser consultado sobre su opinión respecto a la salida de Barcos de Alianza Lima, el periodista deportivo mostró su postura y declaró que, para él, el ‘Pirata’ es el último ídolo que tiene el conjunto blanquiazul.

En su argumento, señaló que, aunque Guerrero es un gran jugador, recién ha podido completar una temporada con los íntimos y aún está escribiendo su historia con el club, por lo que todavía no lo considera un ídolo, ya que le falta más trayectoria en el equipo.

Mr. Peet y su opinión sobre si Paolo Guerrero es ídolo con Alianza Lima

En sus palabras, destacó que, aunque considera a Barcos un ídolo, su partida ya es un hecho, pues en más de una ocasión ya expresó su opinión sobre esta salida.

Ya di mi postura con respecto a Barcos, no pondré en discusión su idolatría y lo que ha representado para Alianza. Para mí, Barcos es el último ídolo de Alianza. Punto, ya está, ya no está más en el plantel. Yo ya di mi opinión: para mí, Barcos es el último ídolo de Alianza. Paolo no es ídolo todavía, está escribiendo su historia hace un año y meses; Paolo recién ha tenido su primera temporada completa esta temporada, y no puedo considerarlo ídolo porque su carrera es muy corta.

¿Qué se sabe del futuro de Hernán Barcos tras su salida de Alianza Lima?

De momento, no hay nada oficial sobre la carrera de Hernán Barcos, ya que hasta la fecha de publicación de esta nota no se tienen noticias confirmadas. No obstante, se le ha vinculado con Cajamarca FC, luego de que el club publicara en sus redes sociales una historia en Instagram con la frase "Un pirata navegando en Cajamarca", además de que se le habría visto en dicha ciudad. Por otro lado, también se le relacionó con Sport Boys, que lo tendría en su órbita.