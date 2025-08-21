HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Defensa de Palmeiras revela por qué no 'apretaron' a Universitario en el partido de Copa Libertadores: "Como teníamos la ventaja..."

El zaguero Murilo explicó por qué su equipo no mostró la misma intensidad que en Lima en este segundo partido frente al conjunto crema, por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Murilo fue titular y jugó los 90 minutos ante Universitario. Foto: composición de LR/Palmeiras
Murilo fue titular y jugó los 90 minutos ante Universitario. Foto: composición de LR/Palmeiras

Aunque muchos hinchas esperaban un resultado igual de abultado que en el partido de ida, la revancha entre Palmeiras y Universitario terminó 0-0. Este resultado se explica, en parte, por el cambio de 'chip' que tuvo el equipo crema respecto al primer cruce de la llave, pero también por el aparentemente conformismo mostraron los jugadores del Verdao.

En declaraciones al final del encuentro, el defensa Murilo Cerqueira explicó que la falta de goles en el Allianz Parque se debió a que sus compañeros prefirieron no arriesgarse, dado que ya contaban con una gran ventaja de cuatro tantos tras la victoria en Lima.

PUEDES VER: Hinchas de Palmeiras furiosos tras empate 0-0 ante Universitario en Copa Libertadores: 'Este equipo es una vergüenza'

lr.pe

¿Qué dijo Murilo sobre el empate entre Universitario y Palmeiras?

"No creo que hayamos rendido tan bien como deseábamos. Habíamos planeado jugar 15 minutos muy intensos contra ellos y no fue así. Pero como teníamos la ventaja, creo que hicimos un partido inteligente, sin exponernos demasiado, sin darles muchas oportunidades. Gracias a Weverton, que hizo una gran parada y, sin duda, nuestro equipo fue muy consistente e hizo lo que debía para conseguir la clasificación", declaró el zaguero para la cadena ESPN.

Aunque este 0-0 le cortó al Palmeiras una racha de siete triunfos consecutivos en Copa Libertadores, le alcanzó para avanzar a los cuartos de final del certamen. En esta fase, el cuadro dirigido por Abel Ferreira se enfrentará a River Plate de Argentina, que logró una angustiosa clasificación por penales frente a Libertad de Paraguay.

PUEDES VER: Jorge Fossati sorprende hablando portugués en conferencia de prensa tras empate de Universitario: 'Acima de tudo...'

lr.pe

Hinchas de Palmeiras criticaron empate ante Universitario: "Vergüenza"

En redes sociales, un gran sector de 'torcedores' del conjunto paulista arremetió contra el plantel, incluido el DT, por no haberle podido ganar al elenco peruano, hecho que calificaron como "una vergüenza".

"Curioso caso del equipo que arrasa fuera, pero no juega nada en casa", "'¿Estaría exagerando si pidiera la salida del entrenador antes de ser eliminados en la próxima fase?", "Deberían tener vergüenza de ustedes mismos", "Solo pasamos porque encontramos cuatro goles de suerte en Perú", "Cuando creo haber visto el peor partido de Palmeiras, el siguiente lo supera", fueron algunos reclamos de los hinchas en X.

