El mediocampista peruano Piero Quispe, quien arribó al Pumas UNAM de México a inicios de 2024, se ha convertido en protagonista de un delicado enredo deportivo debido a su inesperada negativa a regresar a territorio nacional. El jugador habría rechazado una propuesta de Universitario de Deportes, decisión que ha complicado las gestiones del club mexicano, según reveló el periodista Carlos Ponce de León.

Quispe arribó a los felinos con la esperanza de crecer en su primera experiencia internacional. Sin embargo, tras un año y medio aún no ha logrado consolidarse como titular indiscutible, lo que ha desatado la urgencia institucional por buscarle una salida.

Quispe rechaza irse de Pumas, pese a oferta de Universitario

Las gestiones para repatriar al jugador se activaron. Universitario habría querido contar con él de cara al Torneo Clausura 202. No obstante, el volante prefirió quedarse en México. Esta negativa ha dejado al equipo auriazul en una posición incómoda, al no contar con la plaza de extranjero que Quispe ocupa para traer refuerzos ofensivos.

“A Piero Quispe le han presentado una serie de ofertas para que salga, pero no quiere salir. Por ahí había una oferta de Universitario de Deportes de su país, pero entiendo que tampoco quiere agarrar esa, entonces no hay plaza de extranjeros, y no hay, tampoco habrá reemplazo del ‘9′“, contó Ponce de León en el programa 'La Octava Sports'.

¿Por qué Pumas busca la salida de Piero Quispe?

Pumas enfrenta un problema logístico: todos los cupos para jugadores extranjeros están ocupados, y al no disponer de uno libre, se ha visto imposibilitado de concretar incorporaciones, entre ellas la del delantero Juan José Macías. Aun habiendo un jugador extranjero ya identificado por la directiva, no hay espacio para registrarlo.

Quispe continúa entrenando y disputando partidos con Pumas, aunque su futuro sigue sujeto al desarrollo del mercado y así surge una propuesta que satisfaga a todas las partes involucradas.