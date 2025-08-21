HOYSuscripcion LR Focus

Prensa ecuatoriana impactada con figura de Alianza Lima por su nivel ante U. Católica: "Fue una pesadilla para los defensores"

Un experimentado futbolista se destacó en la victoria de Alianza Lima, sorprendiendo a la prensa ecuatoriana con su potencia en el ataque y su importante rol en el esquema de Néstor Gorosito.

Alianza Lima sigue haciendo historia en la Copa Sudamericana, tras eliminar a Universidad Católica en los octavos de final y acceder al cuadro de los 8 mejores del torneo Conmebol. El excampeón de la Liga 1 fue superior de inicio a fin en la llave, aunque tuvo encajó un gol tempranero en Quito. De todos modos, lució buen fútbol con Sergio Peña y Kevin Quevedo en el imponente Estadio Olímpico Atahualpa.

Sin embargo, la prensa deportiva ecuatoriana se quedó impactada por el nivel que mostró un futbolista en particular. Un experimentado jugador rompió a la defensa local y fue clave en todos los ataques de Alianza Lima. Además, entendió a la perfección las indicaciones que le daba Néstor Gorosito.

¿Quién es el jugador que impactó a la prensa ecuatoriana por su gran nivel en Copa Sudamericana?

Los periodistas ecuatorianos de ESPN no pudieron ocultar su asombro ante la potencia y el olfato goleado de Eryc Castillo. "Este extremo ya le había marcado un golazo a Deportes Iquique, otro tanto a Libertad de Paraguay, uno más de Sao Paulo en Brasil y otro ante Gremio. El quinto fue en su país natal y con un golpe de volea tras gran pase de Sergio Peña", enfatizaron en plena transmisión del partido por Copa Sudamericana.

"Lejos de los goles, Eryc Castillo ha dejado en claro que es vital en el once de Néstor Gorosito por su potencia en los últimos metros del terreno de juego. Siempre dispuesto en ir hacia adelante y acompañando en cada jugada ofensiva. Esta noche en Quito fue una pesadilla para los defensas de la Universidad Católica, tal como pasó en Lima", revelaron en ESPN luego de analizar el golazo aliancista con asistencia de Sergio Peña.

¿Cuándo juega Alianza Lima su próximo partido de Copa Sudamericana?

El próximo partido de Alianza Lima por la Copa Sudamericana se jugará el 17 de septiembre, frente al ganador del duelo entre la U. de Chile e Independiente de Avellaneda. El equipo de La Victoria será local en el encuentro de ida y la hora aún no ha sido confirmada.

¿Independiente y la U. de Chile podrían ser eliminados?

En ese sentido, el experto en derecho deportivo reveló un antecedente que podría ser clave para descalificar a Independiente y la Universidad de Chile. "El abanico de posibilidades es amplio, pero por la gravedad de los hechos puede que ambas instituciones sean descalificadas. Sería inédito, aunque hay un antecedente en 1978 en el partido entre Aurora y Wilstermann. Yo me inclino por la descalificación de los dos clubes", aseguró.


