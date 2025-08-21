La histórica clasificación de Alianza Lima a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 ha generado una ola de algarabía entre los hinchas blanquiazules. En redes sociales, miles de aficionados compartieron fotos, mensajes y videos celebrando el logro del equipo dirigido por Néstor Gorosito, que vuelve a colocar al club íntimo en instancias decisivas de un torneo internacional.

Uno de los protagonistas del encuentro que se jugó en Quito, Ecuador, fue el atacante peruano Kevin Quevedo, quien hizo una celebración muy peculiar tras el segundo gol a favor de Alianza Lima, en honor a su excompañero Erick Noriega, recientemente transferido al Gremio de Brasil.

La celebración de Kevin Quevedo que generó nostalgia en los hinchas de Alianza Lima

El segundo gol del equipo ‘íntimo’ en los minutos finales del encuentro ha generado reacciones de felicidad por parte de la fanaticada victoriana que, tras la gran jugada individual de Kevin Quevedo, que terminó en un pintoresco gol, pocos se percataron de la celebración del atacante peruano. En un video grabado en las tribunas del estadio Olímpico Atahualpa de Quito, se observa cómo Quevedo hace la celebración de Erick Noriega, con quien compartió vestuario en el club ‘blanquiazul’.

El cariño que la actual plantilla 'grone' le tiene al defensor peruano ha generado múltiples comentarios, ya que el flamante refuerzo del Gremio de Porto Alegre disputó su último partido con la camiseta de Alianza Lima el sábado 16 de agosto ante ADT en el Estadio Alejandro Villanueva, lo que provocó un profundo pesar en la hinchada del club de La Victoria.

La clasificación de Alianza Lima a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

El triunfo de Alianza Lima en condición de visita le dio la clasificación a los cuartos de final al cuadro dirigido por Néstor Gorosito, que buscará hacer historia en el segundo torneo más importante de la Conmebol. Su rival de turno todavía no se sabe, luego de que el partido de vuelta entre el Club Atlético Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile terminara suspendido por los actos vandálicos de los aficionados de ambos clubes en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.