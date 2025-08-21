La histórica clasificación de Alianza Lima a cuartos de final de la Copa Sudamericana dejó diversas reacciones. Al finalizar el partido en el Olímpico Atahualpa de Quito, los dirigidos por Néstor Gorosito se acercaron a las tribunas del recinto para celebrar con los miles de aficionados que acompañaron al equipo en el partido contra la Universidad Católica de Ecuador.

Uno de los que se mostró más contento fue el defensor Miguel Trauco. A pesar de su conocido hinchaje por Universitario de Deportes, el lateral de la selección peruana fue a festejar con los aficionados victorianos al ritmo de una polémica canción.

Miguel Trauco celebra con hinchas de Alianza clasificación a cuartos de Sudamericana

El popular 'Genio' fue captando saltando junto a Hernán Barcos, Richi Lagos y Ángelo Campos mientras desde las gradas entonaban una tradicional arenga contra su clásico rival Universitario.

"El que no salta, una gallina...", se escucha en el video difundido en redes sociales, que causo mucha polémica entre los aficionados.

¿Alianza Lima jugará directamente las semifinales de Copa Sudamericana?

Debido a los actos de violencia registrados en el partido U. de Chile e Independiente en territorio argentino, Alianza Lima todavía no conoce contra qué equipo jugará en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

A la espera de una resolución de Conmebol, una de las sanciones que se contemplan en la eliminación de ambas escuadras de torneo y, por ende, la clasificación directa de Alianza Lima a semifinales de la competición.

¿Cuándo es el clásico Alianza Lima vs Universitario?

El clásico entre Alianza Lima y Universitario, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1, se jugará este domingo 24 de agosto. Ambas escuadras se enfrentarán en el Estadio Monumental de Ate, a partir de las 5.30 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de GOLPERÚ.