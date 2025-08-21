HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Diego Rebagliati califica de fenómeno a figura de Alianza Lima tras clasificación, pero advierte: “Está en deuda en el torneo local”

El exfutbolista celebró la histórica clasificación de Alianza Lima a cuartos de final de Copa Sudamericana. Además, llenó de elogios a uno de los dirigidos por Gorosito.

Alianza Lima se encuentra invicto en la Copa Sudamericana. Foto: composición LR/Movistar Deportes/AFP
Alianza Lima se encuentra invicto en la Copa Sudamericana. Foto: composición LR/Movistar Deportes/AFP

El ecuatoriano Eryc Castillo fue una de las grandes figuras de Alianza Lima en el triunfo de visita contra la U. Católica de Quito. El veloz extremo anotó el primero de su equipo y su actuación fue determinante para que los blanquiazules logren la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

En medio de las celebraciones de los aficionados blanquiazules, el exfutbolista Diego Rebagliati felicitó a los dirigidos por Néstor Gorosito y no dudó en calificar de fenómeno a Castillo.

PUEDES VER: El millonario premio que ganó Alianza Lima tras eliminar a la U. Católica de Ecuador y clasificar a cuartos de final de Copa Sudamericana

lr.pe

Rebagliati elogia a Eryc Castillo tras clasificación de Alianza

“Triunfazo. Se pueden decir muchas cosas, pero la realidad es que Alianza está en cuartos de final de la Copa Sudamericana. Ganó por primera vez en su historia en Ecuador, en Quito. Lo hizo en un partido muy complicado: empezó perdiendo y parecía que todo se ponía cuesta arriba, pero mostró esa enorme capacidad para encontrar el gol en los momentos más difíciles del juego”, manifestó en el programa 'Al Ángulo'.

Rebagliati afirmó que Eryc Castillo es el mejor jugador de Alianza Lima en Copa Sudamericana; sin embargo, indicó que en la Liga 1 todavía no logra mostrar el mismo nivel.

“Gran pase de Peña para Castillo, que es un fenómeno en la Copa Sudamericana, aunque en el torneo local todavía está en deuda. En la Sudamericana es fácilmente el mejor jugador de Alianza Lima”, concluyó.

Eryc Castillo llegó a Alianza Lima a inicios del 2024. Foto: Agencia Blanquiazul.

Eryc Castillo llegó a Alianza Lima a inicios del 2024. Foto: Agencia Blanquiazul.

PUEDES VER: Hernán Barcos le dejó su 'chiquita' a Erick Noriega tras clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: 'Nos abandonaste'

lr.pe

¿Cuál será el rival de Alianza Lima en cuartos de final de Sudamericana?

Alianza Lima tendrá que enfrentarse al ganador de la llave entre Independiente y U. de Chile, sin embargo, al registrarse una serie de actos violentes en dicho cotejo, no se descarta que Conmebol elimine a ambos equipos del torneo y, por ende, los íntimos clasificarían de forma directa a las semifinales de la Copa Sudamericana.

