HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima anuncia la contratación de Luis Advíncula
Alianza Lima anuncia la contratación de Luis Advíncula     Alianza Lima anuncia la contratación de Luis Advíncula     Alianza Lima anuncia la contratación de Luis Advíncula     
Sigue EN VIVO las Noticias del Perú y el Mundo | #TLR
Sigue EN VIVO las Noticias del Perú y el Mundo | #TLR     Sigue EN VIVO las Noticias del Perú y el Mundo | #TLR     Sigue EN VIVO las Noticias del Perú y el Mundo | #TLR     
EN VIVO

🔴 TITULARES EN LA REPÚBLICA EDICIÓN CENTRAL | PROGRAMA DEL 09 DE ENERO | #TLR

Ciencia

La Tierra se agrieta bajo el hielo de la Antártida con terremotos submarinos que están cambiando la vida en la superficie

Los sismos bajo el hielo antártico ocurren a casi dos km de profundidad, de donde crecen floraciones microscópicas que son visibles desde el espacio.

Según científicos de EE.UU., existe una correlación entre terremotos submarinos y floraciones extraordinarias de fitoplancton que pueden observarse desde el espacio.
Según científicos de EE.UU., existe una correlación entre terremotos submarinos y floraciones extraordinarias de fitoplancton que pueden observarse desde el espacio. | Revista Science

Un estudio reciente publicado en Nature Geoscience reveló una conexión inesperada entre la actividad sísmica profunda bajo el hielo de la Antártida y el crecimiento masivo de fitoplancton en la superficie del océano. Investigadores de la Universidad de Stanford analizaron registros sísmicos y datos satelitales en la región de la Dorsal Antártica Austral, encontrando una correlación entre terremotos submarinos y floraciones extraordinarias de fitoplancton que pueden observarse desde el espacio.

Estas floraciones microscópicas, que en años con mayor actividad sísmica se han extendido cientos de miles de kilómetros cuadrados, no solo alimentan la base de la cadena alimentaria oceánica, sino que también desempeñan un papel clave en la captura de dióxido de carbono de la atmósfera. Los resultados sugieren que procesos geológicos remotos pueden tener efectos biológicos y climáticos de gran alcance.

Los terremotos submarinos aumentan la intensidad de las floraciones de fitoplancton.<br>

Los terremotos submarinos aumentan la intensidad de las floraciones de fitoplancton.

PUEDES VER: El glaciar del Juicio Final en la Antártida comenzó a moverse: científicos detectan un proceso irreversible

lr.pe

El vínculo invisible entre sismos y fitoplancton

El fitoplancton son organismos microscópicos, similares a plantas, que flotan en las capas superiores del mar y constituyen la base de la cadena alimentaria marina, además de absorber grandes cantidades de CO₂ atmosférico.

La investigación liderada por Casey Schine y Kevin Arrigo indica que los terremotos submarinos de magnitud significativa, especialmente en los meses previos a la primavera y verano austral, aumentan la intensidad de las floraciones de fitoplancton vistas durante la temporada de crecimiento. Ambos compararon décadas de imágenes satelitales con registros de actividad sísmica y descubrieron que años con mayor número de terremotos se traducen en floraciones mucho más densas y extensas de fitoplancton en la superficie del Océano Austral.

Este vínculo indica que, aunque los sismos ocurren a kilómetros de profundidad, su efecto sobre los nutrientes del océano puede propagarse hacia arriba, integrando geología y biología en una misma ecuación.

Aunque los sismos ocurren a kilómetros de profundidad, su efecto sobre los nutrientes del océano puede propagarse hacia arriba.<br>

Aunque los sismos ocurren a kilómetros de profundidad, su efecto sobre los nutrientes del océano puede propagarse hacia arriba.

PUEDES VER: Una criatura gigante y única habita en las profundidades del océano: sus brazos superan los 10 metros de largo

lr.pe

¿Dónde más sucede, aparte de la Antártida?

Aunque el estudio se centró en el Océano Austral, los científicos advierten que procesos similares podrían ocurrir en otras regiones con alta actividad tectónica y presencia de respiraderos hidrotermales.

El Anillo de Fuego del Pacífico, una vasta cadena de zonas de subducción y volcanes que bordea gran parte del océano Pacífico, alberga innumerables dorsales y respiraderos hidrotermales donde podrían existir procesos análogos de interacción entre terremotos y nutrición oceánica.

En estos entornos, las placas tectónicas en colisión generan frecuentes terremotos y también alimentan sistemas de chimeneas hidrotermales activas que liberan minerales al océano profundo.

Regiones como las dorsales del Pacífico oriental o zonas volcánicas submarinas (por ejemplo, el sistema de respiraderos del East Pacific Rise) son ejemplos de áreas donde la geología activa podría influir en la biogeoquímica oceánica de manera similar a la observada en la Antártida.

PUEDES VER: África se dirige hacia una ruptura continental: geólogos predicen un futuro océano en los próximos 10 millones de años

lr.pe

¿Por qué los terremotos alimentan a los océanos?

La clave está en los respiraderos hidrotermales, grietas en el fondo marino donde brotan fluidos calientes ricos en minerales como el hierro, un nutriente limitante para el fitoplancton en muchas zonas del océano.

Cuando un terremoto sacude la corteza terrestre bajo el océano, puede modificar y reabrir canales en estos sistemas de respiraderos, facilitando la liberación de más nutrientes hacia el agua circundante.

Estos terremotos submarinos ocurren a casi dos kilómetros de profundidad.<br>

Estos terremotos submarinos ocurren a casi dos kilómetros de profundidad.

Este hierro, escaso en grandes áreas como el Océano Austral, puede ascender hacia las capas superiores en cuestión de semanas o meses, mucho más rápido de lo que se pensaba, alimentando explosiones de fitoplancton visibles desde satélites.

Además de su papel ecológico al sustentar la red alimentaria marina, el fitoplancton también contribuye al sumidero global de carbono, ayudando a retirar CO₂ de la atmósfera, por lo que estos procesos tienen implicaciones directas en el ciclo climático del planeta.

Notas relacionadas
El glaciar del Juicio Final en la Antártida comenzó a moverse: científicos detectan un proceso irreversible

El glaciar del Juicio Final en la Antártida comenzó a moverse: científicos detectan un proceso irreversible

LEER MÁS
El mayor hallazgo de petróleo en la Antártida: la gran reserva de oro negro que un país descubrió y superaría a Venezuela

El mayor hallazgo de petróleo en la Antártida: la gran reserva de oro negro que un país descubrió y superaría a Venezuela

LEER MÁS
Científicos hacen un descubrimiento inesperado en la Antártida: aparecen patrones geométricos en el fondo del mar

Científicos hacen un descubrimiento inesperado en la Antártida: aparecen patrones geométricos en el fondo del mar

LEER MÁS
¿Por qué los bebés al nacer tienen más huesos que los adultos?

¿Por qué los bebés al nacer tienen más huesos que los adultos?

LEER MÁS
Científicos dejaron una planta en el vacío del espacio, sobrevivió 9 meses y terminó de crecer en la Tierra

Científicos dejaron una planta en el vacío del espacio, sobrevivió 9 meses y terminó de crecer en la Tierra

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El glaciar del Juicio Final en la Antártida comenzó a moverse: científicos detectan un proceso irreversible

El glaciar del Juicio Final en la Antártida comenzó a moverse: científicos detectan un proceso irreversible

LEER MÁS
Una criatura gigante y única habita en las profundidades del océano: sus brazos superan los 10 metros de largo

Una criatura gigante y única habita en las profundidades del océano: sus brazos superan los 10 metros de largo

LEER MÁS
África se dirige hacia una ruptura continental: geólogos predicen un futuro océano en los próximos 10 millones de años

África se dirige hacia una ruptura continental: geólogos predicen un futuro océano en los próximos 10 millones de años

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

Cubano en Perú queda pasmado al ver que su pareja desecha una galonera de plástico: “En la isla cuestan hasta US$50”

Edmundo González exige “reconocimiento explícito” de su victoria electoral en Venezuela en julio de 2024

Ciencia

Esta es la ave más peligrosa del planeta y su rol es clave para cuidar los bosques tropicales

El homo erectus no fue la primera especie en abandonar África: unos fósiles replantean la historia humana

El glaciar del Juicio Final en la Antártida comenzó a moverse: científicos detectan un proceso irreversible

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones Generales 2026: cuándo se vota, qué cargos se eligen y quiénes pueden sufragar

José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025