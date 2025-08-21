Alianza Lima eliminó a la U. Católica de Ecuador en octavos de final de la Copa Sudamericana. Foto: AFP

Alianza Lima eliminó a la U. Católica de Ecuador en octavos de final de la Copa Sudamericana. Foto: AFP

Alianza Lima todavía no conoce a su rival en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. A la espera de lo que resuelva la Conmebol por los actos de violencia registrados en el partido entre U. de Chile e Independiente, el abogado internacional, Marcelo Bee Sellares, señaló que los íntimos podrías clasificar de forma directa a las semifinales.

"Los presidentes de ambas instituciones llegaron a Paraguay junto a sus equipos legales. Entre hoy y mañana presentarán los descargos, donde se incluirán pruebas como los informes del VAR, de los árbitros y del equipo de seguridad. En las próximas 72 horas el tribunal debería resolver el caso, aunque la decisión definitiva podría conocerse en una semana", manifestó en un inicio con Ovación.

Independiente y la U. de Chile podrían ser eliminados

En ese sentido, el experto en derecho deportivo reveló un antecedente que podría ser clave para descalificar a Independiente y la Universidad de Chile.

"El abanico de posibilidades es amplio, pero por la gravedad de los hechos puede que ambas instituciones sean descalificadas. Sería inédito, aunque hay un antecedente en 1978 en el partido entre Aurora y Wilstermann. Yo me inclino por la descalificación de los dos clubes", aseguró.

¿Alianza Lima puede clasificar directamente a semifinales de Sudamericana?

Sobre la posibilidad de que Alianza Lima accede de forma directa a las semifinales de la Copa Sudamericana, Bee Sellaress indicó que es escenario muy probable.

"Si eso ocurre, Alianza Lima clasifica automáticamente a semifinales, porque logró el objetivo deportivo y le corresponde ese derecho. La Conmebol analizará lo sucedido, evaluará las conductas y la gravedad, y desde ahí tomará una decisión muy drástica, incluso con sanciones colaterales", concluyó.