Hace unos minutos, Universidad de Chile se pronunció sobre los terribles acontecimientos ocurridos durante el partido ante Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde hinchas de ambos equipos protagonizaron una batalla campal que dejó varios heridos.

Tras ello, el club chileno, a través de sus redes sociales, aclaró que, luego de la suspensión del encuentro por parte de la Conmebol, las autoridades de la institución recorrieron tres hospitales para constatar que no hubo fallecidos y que varios de los heridos ya fueron dados de alta.

Comunicado de U. Católica

"La golpiza brutal e inhumana sufrida por nuestros hinchas la noche del 20 de agosto en el estadio Libertadores de América será recordada como uno de los capítulos más violentos de la historia del fútbol. Una vez que CONMEBOL canceló el partido por falta de garantías del equipo organizador y de las autoridades locales, nuestro Club se enfocó en conocer la situación de nuestros fanáticos afectados.

En medio de rumores sobre muertes y sin información oficial de parte de las autoridades, una comitiva encabezada por el presidente Michael Clark y el gerente general Ignacio Asenjo, recorrió de madrugada los tres hospitales de la zona de Avellaneda y Sarandí donde fueron derivados nuestros seguidores. Gracias a eso se pudo comprobar que, por un milagro, no hubo víctimas fatales.

Viajó en la madrugada del jueves desde Santiago el director José Ramón Correa, con el objetivo de brindar el apoyo legal que le estamos dando en este momento a las víctimas. Cuando nuestra delegación deportiva regresaba a Santiago, el equipo de dirigentes y ejecutivos fue nuevamente a visitar los hospitales Fiorito, Presidente Perón y Wilde, donde recibieron noticias alentadoras. De los 19 hospitalizados, 16 habían sido dados de alta y el paciente con riesgo vital pasó a cuidados intensivos gracias a una notable mejoría tras una operación por fractura de cráneo. También se constató la situación de los hinchas detenidos en la tercera y cuarta comisarías de Avellaneda, en donde también agradecemos y valoramos la enorme ayuda brindada por la cónsul chilena en Buenos Aires, Andrea Concha.

El Club le ha transmitido a los medios de comunicación todos los detalles sobre la identidad de los hinchas detenidos y lesionados para que los familiares y cercanos de estos tengan certeza ante la escasa información oficial. Tal como lo ha dicho nuestro presidente en sus diversas vocerías hoy, lo deportivo pasa a un segundo plano cuando hay vidas humanas comprometidas", se lee en el comunicado.