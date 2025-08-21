HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile
Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile     Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile     Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile     
Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos
Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      
Deportes

U. de Chile confirma que no hubo muertos tras ataque de barristas de Independiente a sus hinchas: "Por un milagro"

Se informó que 16 de los 19 hospitalizados ya fueron dados de alta. Además, se confirmaron detalles sobre los hinchas detenidos y la asistencia brindada por la cónsul chilena en Buenos Aires.

U. Católica de Chile emitió un comunicado sobre los actos vandálicos sucedidos en su partido contra Independiente. Foto: composición LR/difusión/AFP
U. Católica de Chile emitió un comunicado sobre los actos vandálicos sucedidos en su partido contra Independiente. Foto: composición LR/difusión/AFP

Hace unos minutos, Universidad de Chile se pronunció sobre los terribles acontecimientos ocurridos durante el partido ante Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde hinchas de ambos equipos protagonizaron una batalla campal que dejó varios heridos.

Tras ello, el club chileno, a través de sus redes sociales, aclaró que, luego de la suspensión del encuentro por parte de la Conmebol, las autoridades de la institución recorrieron tres hospitales para constatar que no hubo fallecidos y que varios de los heridos ya fueron dados de alta.

PUEDES VER: Independiente vs U. de Chile EN VIVO: Conmebol se tomará 5 días para definir el futuro de ambos equipos en la Copa Sudamericana 2025

lr.pe

Comunicado de U. Católica

"La golpiza brutal e inhumana sufrida por nuestros hinchas la noche del 20 de agosto en el estadio Libertadores de América será recordada como uno de los capítulos más violentos de la historia del fútbol. Una vez que CONMEBOL canceló el partido por falta de garantías del equipo organizador y de las autoridades locales, nuestro Club se enfocó en conocer la situación de nuestros fanáticos afectados.

En medio de rumores sobre muertes y sin información oficial de parte de las autoridades, una comitiva encabezada por el presidente Michael Clark y el gerente general Ignacio Asenjo, recorrió de madrugada los tres hospitales de la zona de Avellaneda y Sarandí donde fueron derivados nuestros seguidores. Gracias a eso se pudo comprobar que, por un milagro, no hubo víctimas fatales.

Viajó en la madrugada del jueves desde Santiago el director José Ramón Correa, con el objetivo de brindar el apoyo legal que le estamos dando en este momento a las víctimas. Cuando nuestra delegación deportiva regresaba a Santiago, el equipo de dirigentes y ejecutivos fue nuevamente a visitar los hospitales Fiorito, Presidente Perón y Wilde, donde recibieron noticias alentadoras. De los 19 hospitalizados, 16 habían sido dados de alta y el paciente con riesgo vital pasó a cuidados intensivos gracias a una notable mejoría tras una operación por fractura de cráneo. También se constató la situación de los hinchas detenidos en la tercera y cuarta comisarías de Avellaneda, en donde también agradecemos y valoramos la enorme ayuda brindada por la cónsul chilena en Buenos Aires, Andrea Concha.

El Club le ha transmitido a los medios de comunicación todos los detalles sobre la identidad de los hinchas detenidos y lesionados para que los familiares y cercanos de estos tengan certeza ante la escasa información oficial. Tal como lo ha dicho nuestro presidente en sus diversas vocerías hoy, lo deportivo pasa a un segundo plano cuando hay vidas humanas comprometidas", se lee en el comunicado.

Notas relacionadas
Independiente vs U. de Chile EN VIVO: Conmebol se tomará 5 días para definir el futuro de ambos equipos en la Copa Sudamericana 2025

Independiente vs U. de Chile EN VIVO: Conmebol se tomará 5 días para definir el futuro de ambos equipos en la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "No fueron mejores "

Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "No fueron mejores "

LEER MÁS
André Carrillo trolea a Kevin Quevedo y dice que su golazo fue por la altura: "Si no, no la clava"

André Carrillo trolea a Kevin Quevedo y dice que su golazo fue por la altura: "Si no, no la clava"

LEER MÁS
Cienciano vs Bolívar EN VIVO HOY desde Cusco

Cienciano vs Bolívar EN VIVO HOY desde Cusco

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica no será transmitido por ESPN: ¿dónde ver desde Perú el partido por Copa Sudamericana?

Alianza Lima vs U. Católica no será transmitido por ESPN: ¿dónde ver desde Perú el partido por Copa Sudamericana?

LEER MÁS
Sporting Cristal pierde la punta y Universitario se beneficia: así quedaría la tabla del Torneo Clausura con el descenso de Binacional

Sporting Cristal pierde la punta y Universitario se beneficia: así quedaría la tabla del Torneo Clausura con el descenso de Binacional

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Independiente vs U. de Chile EN VIVO: Conmebol se tomará 5 días para definir el futuro de ambos equipos en la Copa Sudamericana 2025

Independiente vs U. de Chile EN VIVO: Conmebol se tomará 5 días para definir el futuro de ambos equipos en la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Piero Quispe pone en apuros a Pumas al negarse dejar el club, pese a oferta de Universitario: "Tampoco quiere"

Piero Quispe pone en apuros a Pumas al negarse dejar el club, pese a oferta de Universitario: "Tampoco quiere"

LEER MÁS
Atención, Alianza Lima: así resolvió la Conmebol antecedentes similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile

Atención, Alianza Lima: así resolvió la Conmebol antecedentes similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile

LEER MÁS
Alianza Lima podría llegar a semifinales de la Sudamericana tras el Independiente vs. U. de Chile, según experto: "Hay un antecedente"

Alianza Lima podría llegar a semifinales de la Sudamericana tras el Independiente vs. U. de Chile, según experto: "Hay un antecedente"

LEER MÁS
Jorge Fossati saca cara por Universitario previo a la revancha contra Palmeiras: "El único peruano en Copa Libertadores"

Jorge Fossati saca cara por Universitario previo a la revancha contra Palmeiras: "El único peruano en Copa Libertadores"

LEER MÁS
¿Alianza Lima clasifica directamente a semifinales de Copa Sudamericana tras tragedia en Argentina? Conmebol contempla estas sanciones

¿Alianza Lima clasifica directamente a semifinales de Copa Sudamericana tras tragedia en Argentina? Conmebol contempla estas sanciones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trabajadores del sector público en Perú tienen un día libre para descansar: solo deben cumplir con un único requisito este 2025

Alarma por presunta bomba dentro de avión en aeropuerto Alejandro Velasco en Cusco: autoridades activaron protocolos

Atentado terrorista cerca a la base aérea de Cali deja al menos cinco muertos y varios heridos: habrían sido dos explosivos

Deportes

Independiente vs U. de Chile EN VIVO: Conmebol se tomará 5 días para definir el futuro de ambos equipos en la Copa Sudamericana 2025

Pedro García estalla en vivo contra Horacio Zimmermann por violencia en el Independiente vs U. de Chile: "Hablas coju****"

Dominicana en el Mundial de Voleibol Femenino 2025: calendario de las Reinas del Caribe, horarios, rivales y dónde ver

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Secretario General de Perú Primero rechaza que Martín Vizcarra sea trasladado al penal de Lurigancho: Su vida estaría en peligro

Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota