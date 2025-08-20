HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      ¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      ¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      
Deportes

Dominicana en el Mundial de Voleibol Femenino 2025: calendario de las Reinas del Caribe, horarios, rivales y dónde ver

República Dominicana es una de las selecciones latinas más fuertes en el Mundial de Voleibol Femenino Tailandia 2025 que inicia el 22 de agosto.

República Dominicana alcanzó el quinto lugar en el Mundial de Voleibol 2014
República Dominicana alcanzó el quinto lugar en el Mundial de Voleibol 2014 | FIVB

La selección de República Dominicana quiere hacer historia en el Mundial de Voleibol Femenino 2025, que se disputará desde este viernes 22 de agosto en Tailandia. Las Reinas del Caribe, actuales campeonas de la Copa Panamericana 2025, debutarán al día siguiente en un duelo contra Colombia por el inicio del grupo F.

Pese a no haber dejado un buen sabor de boca en la última VNL, donde quedaron en el puesto 12 y fuera de la fase final, el equipo dirigido por Marcos Kwiek todavía confía en hacer un gran papel, similar o mejor al quinto puesto de la edición 2014, de la mano de figuras como Brayelin Martínez o Gaila González.

PUEDES VER: Fixture del Mundial de Vóley Femenino 2025: programación completa de los partidos del torneo en Tailandia

lr.pe

Grupo de República Dominicana en el Mundial de Voleibol Femenino 2025

La República Dominicana se ubica en el grupo F del Mundial de Voleibol Femenino 2025, que disputará sus encuentros los días 23, 25 y 27 de agosto en la ciudad tailandesa de Chiang Mai.

Grupo F

  • China
  • República Dominicana
  • Colombia
  • México.

Calendario de Dominicana en el Mundial de Voleibol 2025

  • República Dominicana vs Colombia - Sábado 23 de agosto - 5.00 a. m.
  • República Dominicana vs México - Lunes 25 de agosto - 5.00 a. m.
  • República Dominicana vs China - Miércoles 27 de agosto - 8.30 a. m.

Horarios de República Dominicana (una hora menos en Perú).

PUEDES VER: ¡Brasil bicampeón! Canarinhas ganaron 3-0 a México y se llevan el oro del vóley femenino en los Juegos Panamericanos Junior 2025

lr.pe

De quedar entre las dos primeras de su grupo, las Reinas del Caribe deberán enfrentar en octavos de final al primero o segundo mejor del grupo C, en encuentro a disputarse en Bangkok.

¿Dónde ver el Mundial de Voleibol Femenino EN VIVO en RD?

En República Dominicana y todo el mundo, podrás ver todos los juegos del Mundial de Voleibol Femenino 2025, incluyendo los partidos de las Reinas del Caribe, a través de Volleyball TV (VBTV), plataforma de streaming oficial de la FIVB que te lleva las imágenes a cualquier dispositivo con internet mediante planes desde US$9,99 mensuales.

Convocadas de Dominicana para el Mundial de Voleibol Femenino 2025

  • Armadoras: Ariana Rodríguez, Crismeily Paniagua, Yókaty Pérez, Ailyn Liberato, Camila de la Rosa.
  • Atacantes: Vielka Peralta, Flormarie Heredia, Massiel Matos, Madeline Guillén, Yonkaira Peña Isabel, Brayelin Martínez, Samaret Caraballo, Natalia Martínez.
  • Opuestas: Alondra Tapia, Yanlis Félix, Gaila González.
  • Centrales: Candida Arias, Florángel Terrero, Angélica Hinojosa, Geraldine González, Selanny Puente, Jineiry Martínez.
  • Líberos: Yaneirys Rodríguez, Brenda Castillo, Larysmer Martínez, Iliana Rodríguez.
Notas relacionadas
Cuba en el Mundial de Voleibol Femenino 2025: calendario, grupo, fecha y dónde ver los juegos de 'Las Morenas del Caribe'

Cuba en el Mundial de Voleibol Femenino 2025: calendario, grupo, fecha y dónde ver los juegos de 'Las Morenas del Caribe'

LEER MÁS
Italia en el Mundial de Vóley Femenino 2025: fixture con fechas, horarios y canales para ver a la 'Azzurra'

Italia en el Mundial de Vóley Femenino 2025: fixture con fechas, horarios y canales para ver a la 'Azzurra'

LEER MÁS
Calendario de Puerto Rico en el Mundial de Voleibol Femenino 2025: fecha, hora y dónde ver al equipo borinqueño

Calendario de Puerto Rico en el Mundial de Voleibol Femenino 2025: fecha, hora y dónde ver al equipo borinqueño

LEER MÁS
Cienciano vs Bolívar EN VIVO HOY desde Cusco

Cienciano vs Bolívar EN VIVO HOY desde Cusco

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica no será transmitido por ESPN: ¿dónde ver desde Perú el partido por Copa Sudamericana?

Alianza Lima vs U. Católica no será transmitido por ESPN: ¿dónde ver desde Perú el partido por Copa Sudamericana?

LEER MÁS
Sporting Cristal pierde la punta y Universitario se beneficia: así quedaría la tabla del Torneo Clausura con el descenso de Binacional

Sporting Cristal pierde la punta y Universitario se beneficia: así quedaría la tabla del Torneo Clausura con el descenso de Binacional

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima vs U. Católica no será transmitido por ESPN: ¿dónde ver desde Perú el partido por Copa Sudamericana?

Alianza Lima vs U. Católica no será transmitido por ESPN: ¿dónde ver desde Perú el partido por Copa Sudamericana?

LEER MÁS
El millonario premio que ganaría Alianza Lima si elimina a la U. Católica de Ecuador y clasifica a cuartos de final de Copa Sudamericana

El millonario premio que ganaría Alianza Lima si elimina a la U. Católica de Ecuador y clasifica a cuartos de final de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Erick Delgado se sinceró sobre fichaje de Pedro Aquino por Alianza Lima tras ser descartado por Sporting Cristal: "Me da mucho..."

Erick Delgado se sinceró sobre fichaje de Pedro Aquino por Alianza Lima tras ser descartado por Sporting Cristal: "Me da mucho..."

LEER MÁS
Dónde ver Alianza Lima vs U. Católica HOY por Copa Sudamericana: hora y canal del partido por los octavos de final

Dónde ver Alianza Lima vs U. Católica HOY por Copa Sudamericana: hora y canal del partido por los octavos de final

LEER MÁS
Christian Cueva habría participado en fiesta de 18 horas tras victoria de Emelec, según prensa ecuatoriana

Christian Cueva habría participado en fiesta de 18 horas tras victoria de Emelec, según prensa ecuatoriana

LEER MÁS
FPF confirmó descenso de Binacional de la Liga 1 con lapidario comunicado: "Definitivamente excluido"

FPF confirmó descenso de Binacional de la Liga 1 con lapidario comunicado: "Definitivamente excluido"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El outlet más grande de Ripley donde ofertan prendas desde S/9.90: ¿dónde se ubica y cómo llegar?

San Marcos anuncia simulacro del examen de admisión 2026-I: conoce la fecha, cómo inscribirte, costo y más detalles de la prueba

Genio de 17 años de SJL logró primer puesto de la UNI con el puntaje más alto: este fue su método de estudio

Deportes

Dónde ver Alianza Lima vs U. Católica HOY por Copa Sudamericana: hora y canal del partido por los octavos de final

Cienciano vs Bolívar EN VIVO por Copa Sudamericana 2025: hora y posibles alineaciones del juego en Cusco

Alianza Lima vs U. Católica no será transmitido por ESPN: ¿dónde ver desde Perú el partido por Copa Sudamericana?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

FAME adjudica a empresa inhabilitada la compra de 3,163 chalecos antibalas para la Policía

¡Cerca de S/35.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y lanza indirecta a Rafael López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota