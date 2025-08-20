Dominicana en el Mundial de Voleibol Femenino 2025: calendario de las Reinas del Caribe, horarios, rivales y dónde ver

La selección de República Dominicana quiere hacer historia en el Mundial de Voleibol Femenino 2025, que se disputará desde este viernes 22 de agosto en Tailandia. Las Reinas del Caribe, actuales campeonas de la Copa Panamericana 2025, debutarán al día siguiente en un duelo contra Colombia por el inicio del grupo F.

Pese a no haber dejado un buen sabor de boca en la última VNL, donde quedaron en el puesto 12 y fuera de la fase final, el equipo dirigido por Marcos Kwiek todavía confía en hacer un gran papel, similar o mejor al quinto puesto de la edición 2014, de la mano de figuras como Brayelin Martínez o Gaila González.

Grupo de República Dominicana en el Mundial de Voleibol Femenino 2025

La República Dominicana se ubica en el grupo F del Mundial de Voleibol Femenino 2025, que disputará sus encuentros los días 23, 25 y 27 de agosto en la ciudad tailandesa de Chiang Mai.

Grupo F

China

República Dominicana

Colombia

México.

Calendario de Dominicana en el Mundial de Voleibol 2025

República Dominicana vs Colombia - Sábado 23 de agosto - 5.00 a. m.

República Dominicana vs México - Lunes 25 de agosto - 5.00 a. m.

República Dominicana vs China - Miércoles 27 de agosto - 8.30 a. m.

Horarios de República Dominicana (una hora menos en Perú).

De quedar entre las dos primeras de su grupo, las Reinas del Caribe deberán enfrentar en octavos de final al primero o segundo mejor del grupo C, en encuentro a disputarse en Bangkok.

¿Dónde ver el Mundial de Voleibol Femenino EN VIVO en RD?

En República Dominicana y todo el mundo, podrás ver todos los juegos del Mundial de Voleibol Femenino 2025, incluyendo los partidos de las Reinas del Caribe, a través de Volleyball TV (VBTV), plataforma de streaming oficial de la FIVB que te lleva las imágenes a cualquier dispositivo con internet mediante planes desde US$9,99 mensuales.

Convocadas de Dominicana para el Mundial de Voleibol Femenino 2025