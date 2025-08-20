Dominicana en el Mundial de Voleibol Femenino 2025: calendario de las Reinas del Caribe, horarios, rivales y dónde ver
República Dominicana es una de las selecciones latinas más fuertes en el Mundial de Voleibol Femenino Tailandia 2025 que inicia el 22 de agosto.
- Pedro Aquino es nuevo jugador de Alianza Lima: volante de la selección peruana es el último fichaje para el Torneo Clausura 2025
- Presidente de la Conar rompe su silencio y explica offside de Universitario en empate ante Sport Huancayo: "Recibí el informe"
La selección de República Dominicana quiere hacer historia en el Mundial de Voleibol Femenino 2025, que se disputará desde este viernes 22 de agosto en Tailandia. Las Reinas del Caribe, actuales campeonas de la Copa Panamericana 2025, debutarán al día siguiente en un duelo contra Colombia por el inicio del grupo F.
Pese a no haber dejado un buen sabor de boca en la última VNL, donde quedaron en el puesto 12 y fuera de la fase final, el equipo dirigido por Marcos Kwiek todavía confía en hacer un gran papel, similar o mejor al quinto puesto de la edición 2014, de la mano de figuras como Brayelin Martínez o Gaila González.
PUEDES VER: Fixture del Mundial de Vóley Femenino 2025: programación completa de los partidos del torneo en Tailandia
Grupo de República Dominicana en el Mundial de Voleibol Femenino 2025
La República Dominicana se ubica en el grupo F del Mundial de Voleibol Femenino 2025, que disputará sus encuentros los días 23, 25 y 27 de agosto en la ciudad tailandesa de Chiang Mai.
Grupo F
- China
- República Dominicana
- Colombia
- México.
Calendario de Dominicana en el Mundial de Voleibol 2025
- República Dominicana vs Colombia - Sábado 23 de agosto - 5.00 a. m.
- República Dominicana vs México - Lunes 25 de agosto - 5.00 a. m.
- República Dominicana vs China - Miércoles 27 de agosto - 8.30 a. m.
Horarios de República Dominicana (una hora menos en Perú).
PUEDES VER: ¡Brasil bicampeón! Canarinhas ganaron 3-0 a México y se llevan el oro del vóley femenino en los Juegos Panamericanos Junior 2025
De quedar entre las dos primeras de su grupo, las Reinas del Caribe deberán enfrentar en octavos de final al primero o segundo mejor del grupo C, en encuentro a disputarse en Bangkok.
¿Dónde ver el Mundial de Voleibol Femenino EN VIVO en RD?
En República Dominicana y todo el mundo, podrás ver todos los juegos del Mundial de Voleibol Femenino 2025, incluyendo los partidos de las Reinas del Caribe, a través de Volleyball TV (VBTV), plataforma de streaming oficial de la FIVB que te lleva las imágenes a cualquier dispositivo con internet mediante planes desde US$9,99 mensuales.
Convocadas de Dominicana para el Mundial de Voleibol Femenino 2025
- Armadoras: Ariana Rodríguez, Crismeily Paniagua, Yókaty Pérez, Ailyn Liberato, Camila de la Rosa.
- Atacantes: Vielka Peralta, Flormarie Heredia, Massiel Matos, Madeline Guillén, Yonkaira Peña Isabel, Brayelin Martínez, Samaret Caraballo, Natalia Martínez.
- Opuestas: Alondra Tapia, Yanlis Félix, Gaila González.
- Centrales: Candida Arias, Florángel Terrero, Angélica Hinojosa, Geraldine González, Selanny Puente, Jineiry Martínez.
- Líberos: Yaneirys Rodríguez, Brenda Castillo, Larysmer Martínez, Iliana Rodríguez.