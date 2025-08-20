Cuba jugará por decimocuarta vez en el Mundial de Voleibol Femenino en su historia. | Foto: composición LR/cuba.net

Cuba jugará por decimocuarta vez en el Mundial de Voleibol Femenino en su historia. | Foto: composición LR/cuba.net

La selección cubana de voleibol se prepara para afrontar el Campeonato Mundial de Voleibol Femenino de 2025 que se llevará a cabo en Tailandia a partir del 22 de agosto. El elenco dirigido llega con altas expectativas luego de ausentarse en las dos últimas grandes citas, como los Juegos Olímpicos 2024 y el pasado Mundial 2022. Es por ello que las caribeñas, dirigidas por Juan Carlos Gala, tratarán de cambiar la dinámica perdedora que han tenido en los últimos años.

Pese a sus últimas ausencias, en la actualidad 'Las Morenas del Caribe' ocupan la posición 28 en el ranking mundial de vóley femenino (FIVB) y han participado en trece ediciones del campeonato mundial, donde figuran en el tercer lugar del medallero histórico con tres preseas de oro y una de plata.

Grupo de Cuba en el Mundial de Voleibol Femenino 2025

La selección cubana de voleibol compartirá grupo con las siguientes selecciones del grupo B en la ciudad tailandesa de Pucket.

Grupo B

Italia

Bélgica

Cuba

Eslovaquia

Calendario y horarios de Cuba en el Mundial de Voleibol 2025

Cuba vs Bélgica - 22 de agosto - 6:00 a. m.

Cuba vs Italia - 24 de agosto - 6:00 a. m.

Cuba vs Eslovaquia - 26 de agosto - 9:30 a. m.

Horarios de Cuba (una hora menos en Perú).

Será la decimocuarta participación de Cuba en la historia de los mundiales de vóley, en los que deberá enfrentarse y vencer a tres selecciones europeas si quiere mantenerse en competencia.

¿Dónde ver el Mundial de Voleibol Femenino?

El Campeonato Mundial de Voleibol Femenino 2025 se podrá ver a nivel global EN VIVO a través del canal Volleyball TV (VBTV), la plataforma oficial de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).