Deportes

Cuba en el Mundial de Voleibol Femenino 2025: calendario, grupo, fecha y dónde ver los juegos de 'Las Morenas del Caribe'

Cuba jugará en el grupo B del Mundial de Voleibol Femenino Tailandia 2025. Conoce sus rivales y la programación de sus juegos.

Cuba jugará por decimocuarta vez en el Mundial de Voleibol Femenino en su historia.
Cuba jugará por decimocuarta vez en el Mundial de Voleibol Femenino en su historia. | Foto: composición LR/cuba.net

La selección cubana de voleibol se prepara para afrontar el Campeonato Mundial de Voleibol Femenino de 2025 que se llevará a cabo en Tailandia a partir del 22 de agosto. El elenco dirigido llega con altas expectativas luego de ausentarse en las dos últimas grandes citas, como los Juegos Olímpicos 2024 y el pasado Mundial 2022. Es por ello que las caribeñas, dirigidas por Juan Carlos Gala, tratarán de cambiar la dinámica perdedora que han tenido en los últimos años.

Pese a sus últimas ausencias, en la actualidad 'Las Morenas del Caribe' ocupan la posición 28 en el ranking mundial de vóley femenino (FIVB) y han participado en trece ediciones del campeonato mundial, donde figuran en el tercer lugar del medallero histórico con tres preseas de oro y una de plata.

Grupo de Cuba en el Mundial de Voleibol Femenino 2025

La selección cubana de voleibol compartirá grupo con las siguientes selecciones del grupo B en la ciudad tailandesa de Pucket.

Grupo B

  • Italia
  • Bélgica
  • Cuba
  • Eslovaquia

Calendario y horarios de Cuba en el Mundial de Voleibol 2025

  • Cuba vs Bélgica - 22 de agosto - 6:00 a. m.
  • Cuba vs Italia - 24 de agosto - 6:00 a. m.
  • Cuba vs Eslovaquia - 26 de agosto - 9:30 a. m.

Horarios de Cuba (una hora menos en Perú).

Será la decimocuarta participación de Cuba en la historia de los mundiales de vóley, en los que deberá enfrentarse y vencer a tres selecciones europeas si quiere mantenerse en competencia.

¿Dónde ver el Mundial de Voleibol Femenino?

El Campeonato Mundial de Voleibol Femenino 2025 se podrá ver a nivel global EN VIVO a través del canal Volleyball TV (VBTV), la plataforma oficial de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).

