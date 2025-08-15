HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Voleibol México vs Brasil EN VIVO, final femenina Juegos Panamericanos Junior 2025: horario y cómo ver

Se define el vóley femenino de Asunción 2025. Las selección sub-21 de Brasil va por su segundo título ante su par de México en el COP Arena.

Las selecciones de Brasil vs México se enfrentarán en el COP Arena
Las selecciones de Brasil vs México se enfrentarán en el COP Arena | Norceca / Panam Sports | Composición LR

México vs Brasil EN VIVO juegan por la final del voleibol femenino de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 HOY, viernes 15 de agosto, en el COP Arena de Luque (Paraguay). La Canarinha va por el segundo oro de su historia en la competencia ante un aguerrido Tri desde la 1.00 p. m. (hora peruana) y 12.00 p. m. (hora mexicana).

Las dirigidas por Marcos Miranda llegan de una fácil victoria por 3-0 sobre República Dominicana en una semifinal que duró apenas una hora y cinco minutos, donde Maria Clara de Moura fue la mayor anotadora con 19 puntos. Del otro lado, México ansía dar el batacazo tras superar, en la otra llave y también por 3-0, a Argentina, que llegaba como líder invicta del grupo A sin perder un set.

PUEDES VER: ¡Seis veces reinas! República Dominicana venció 3-0 a Colombia y levanta la Copa Panamericana de vóley 2025

lr.pe

¿A qué hora juegan México vs Brasil por la final de los Juegos Panamericanos Junior 2025?

El encuentro de México vs Brasil por la final del vóley femenino en los Juegos Panamericanos Junior 2025 iniciará en los siguientes horarios, según tu ubicación:

  • México (centro), Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua: 12.00 p. m.
  • Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, EE. UU. (Chicago, Houston): 1.00 p. m.
  • Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay: 3.00 p. m.
  • México (Pacífico), EE. UU. (Los Ángeles, Arizona, San Diego): 11.00 a. m.
  • Rep. Dominicana, EE. UU. (Nueva York, Miami), Puerto Rico, Cuba, Venezuela, Chile: 2.00 p. m.
  • España (peninsular): 8.00 p. m.

¿Dónde ver la final de México vs Brasil EN VIVO?

La transmisión del juego de voleibol entre México vs Brasil irá EN VIVO ONLIBE para toda América y de manera gratuita por Panam Sports Channel, la plataforma de streaming oficial de los Juegos Panamericanos Junior 2025. Asimismo, si te encuentras en territorio mexicano, podrás seguir este encuentro por TVC Deportes.

PUEDES VER: Las voleibolistas peruanas que vuelven de España para reforzar a estos equipos en la Liga Nacional de Vóley

lr.pe

Así quedó el último partido de vóley de México vs Brasil sub-21

La última vez que las selecciones sub-21 de México y Brasil se enfrentaron fue en la primera fecha de la fase de grupos de estos mismos Juegos Panamericanos Junior 2025. El triunfo fue 3-1 para las verdeamarelas (parciales de 25-18, 21-25, 25-15 y 25-15), que tuvieron con mayor anotadora a Livia dos Santos (15 puntos).

Brasil va por otra hazaña en el vóley de los Panamericanos Junior

La selección brasileña sub-21 busca el oro en el vóley femenino de los Juegos Panamericanos Junior 2025 tras lograrlo en la primera edición del certamen, celebrada en Cali en 2021. En aquella ocasión, las canarinhas vencieron 3-2 en la final a Perú, que no pudo clasificarse para la actual edición al no lograr los puestos requeridos en el ranking mundial ni en la Copa Panamericana de la categoría.

