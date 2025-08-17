HOYSuscripcion LR Focus

Fixture del Mundial de Vóley Femenino 2025: programación completa de los partidos del torneo en Tailandia

Este viernes 22 de agosto inicia el Mundial de Vóley Femenino 2025 en Tailandia. Revisa el calendario completo de los 32 equipos.

El Mundial de Vóley Femenino 2025 se disputará hasta el 7 de septiembre
El Mundial de Vóley Femenino 2025 se disputará hasta el 7 de septiembre | FIVB | Composición LR

El Mundial de Vóley Femenino 2025 está a la vuelta de la esquina. Las mejores 32 selecciones del mundo llegan a Tailandia para medirse en espectaculares juegos para quedarse con el trofeo más codiciado del deporte de la net alta. Para que no te pierdas ni un solo detalle, aquí te traemos el fixture completo con la fecha y hora de todos los encuentros.

Esta edición del Campeonato Mundial de la FIVB, que inicia este viernes 22 de agosto, tendrá a 7 selecciones latinoamericanas: Brasil, subcampeona de la última VNL; República Dominicana, que ganó la reciente Copa Panamericana; Cuba, tricampeona que busca volver a sus viejas glorias; Argentina, Colombia y Puerto Rico, escuadras en franco ascenso; y Chile, que retorna desde su única aparición en 1982.

Fixture del Mundial de Vóley Femenino 2025

Todos los horarios son de Perú y Colombia (dos horas menos en Argentina y Chile, una hora menos en República Dominicana, Cuba y Puerto Rico).

Fase de grupos

Viernes 22 de agosto

  • Grupo D - República Checa vs Argentina - 4.00 a. m.
  • Grupo C - Puerto Rico vs Francia - 4.00 a. m.
  • Grupo A - Países Bajos vs Suecia - 5.00 a. m.
  • Grupo B - Bélgica vs Cuba - 5.00 a. m.
  • Grupo D - Estados Unidos vs Eslovenia - 7.30 a. m.
  • Grupo C - Brasil vs Grecia - 7.30 a. m.
  • Grupo A - Tailandia vs Egipto - 8.30 a. m.
  • Grupo B - Italia vs Eslovaquia - 8.30 a. m.

Sábado 23 de agosto

  • Grupo E - Canadá vs Bulgaria - 4.00 a. m.
  • Grupo F - República Dominicana vs Colombia - 4.00 a. m.
  • Grupo H - Japón vs Camerún - 5.00 a. m.
  • Grupo G - Alemania vs Kenia - 5.00 a. m.
  • Grupo E - Turquía vs España - 7.30 a. m.
  • Grupo F - China vs México - 7.30 a. m.
  • Grupo H - Serbia vs Ucrania - 8.30 a. m.
  • Grupo G - Polonia vs Vietnam - 8.30 a. m.

Domingo 24 de agosto

  • Grupo D - República Checa vs Eslovenia - 4.00 a. m.
  • Grupo C - Puerto Rico vs Grecia - 4.00 a. m.
  • Grupo A - Países Bajos vs Egipto - 5.00 a. m.
  • Grupo B - Italia vs Cuba - 5.00 a. m.
  • Grupo D - Estados Unidos vs Argentina - 7.30 a. m.
  • Grupo C - Brasil vs Francia - 7.30 a. m.
  • Grupo A - Tailandia vs Suecia - 8.30 a. m.
  • Grupo B - Bélgica vs Eslovaquia - 8.30 a. m.

Lunes 25 de agosto

  • Grupo E - Canada vs España - 4.00 a. m.
  • Grupo F - República Dominicana vs México - 4.00 a. m.
  • Grupo H - Japón vs Ucrania - 5.00 a. m.
  • Grupo G - Alemania vs Vietnam - 5.00 a. m.
  • Grupo E - Turquía vs Bulgaria - 7.30 a. m.
  • Grupo F - China vs Colombia - 7.30 a. m.
  • Grupo H - Serbia vs Camerún - 8.30 a. m.
  • Grupo G - Polonia vs Kenia - 8.30 a. m.

Martes 26 de agosto

  • Grupo D - Argentina vs Eslovenia - 4.00 a. m.
  • Grupo C - Francia vs Grecia - 4.00 a. m.
  • Grupo A - Suecia vs Egipto - 5.00 a. m.
  • Grupo B - Italia vs Bélgica - 5.00 a. m.
  • Grupo D - Estados Unidos vs República Checa - 7.30 a. m.
  • Grupo C - Brasil vs Puerto Rico - 7.30 a. m.
  • Grupo A - Tailandia vs Países Bajos - 8.30 a. m.
  • Grupo B - Cuba vs Eslovaquia - 8.30 a. m.

Miércoles 27 de agosto

  • Grupo E - Turquía vs Canadá - 4.00 a. m.
  • Grupo F - Colombia vs México - 4.00 a. m.
  • Grupo H - Japón vs Serbia - 5.00 a. m.
  • Grupo G - Kenia vs Vietnam - 5.00 a. m.
  • Grupo E - Bulgaria vs España - 7.30 a. m.
  • Grupo F - China vs República Dominicana - 7.30 a. m.
  • Grupo H - Ucrania vs Camerún - 8.30 a. m.
  • Grupo G - Polonia vs Alemania - 8.30 a. m.
Fixture completo del Mundial de Vóley Femenino 2025. Foto: FIVB

Fixture completo del Mundial de Vóley Femenino 2025. Foto: FIVB

Octavos de final

Viernes 29 de agosto

  • Partido 1 - A1 vs H2 - 5.00 a. m. o 8.30 a. m.
  • Partido 2 - H1 vs A2 - 5.00 a. m. o 8.30 a. m.

Sábado 30 de agosto

  • Partido 3 - B1 vs G2 - 5.00 a. m. o 8.30 a. m.
  • Partido 4 - G1 vs B2 - 5.00 a. m. o 8.30 a. m.

Domingo 31 de agosto

  • Partido 5 - C1 vs F2 - 5.00 a. m. o 8.30 a. m.
  • Partido 6 - F1 vs C2 - 5.00 a. m. o 8.30 a. m.

Lunes 1 de septiembre

  • Partido 7 - D1 vs E2 - 5.00 a. m. o 8.30 a. m.
  • Partido 8 - E1 vs D2 - 5.00 a. m. o 8.30 a. m.

Cuartos de final

Miércoles 3 de septiembre

  • QF1 - Ganador P1 vs Ganador P2 - 5.00 a. m. o 8.30 a. m.
  • QF2 - Ganador P3 vs Ganador P4 - 5.00 a. m. o 8.30 a. m.

Jueves 4 de septiembre

  • QF3 - Ganador P5 vs Ganador P6 - 5.00 a. m. o 8.30 a. m.
  • QF4 - Ganador P7 vs Ganador P8 - 5.00 a. m. o 8.30 a. m.

Semifinales

Sábado 6 de septiembre

  • SF1 - Ganador QF1 vs Ganador QF4 - 3.30 a. m. o 7.30 a. m.
  • SF2 - Ganador QF2 vs Ganador QF3 - 3.30 a. m. o 7.30 a. m.

Finales

Domingo 7 de septiembre

  • Partido por el tercer puesto - 3.30 a. m.
  • Final - 7.30 a. m.

Programación sujeta a cambios.

Grupos del Mundial de Vóley Femenino 2025

Las 32 selecciones del Mundial de Vóley Femenino estarán divididas en 8 grupos, cada uno con 4 equipos:

  • Grupo A: Tailandia, Países Bajos, Suecia y Egipto
  • Grupo B: Italia, Bélgica, Cuba y Eslovaquia
  • Grupo C: Brasil, Puerto Rico, Francia y Grecia
  • Grupo D: Estados Unidos, República Checa, Argentina y Eslovenia
  • Grupo E: Turquía, Canadá, Bulgaria y España
  • Grupo F: China,. República Dominicana, Colombia y México
  • Grupo G: Polonia, Alemania, Kenia y Vietnam
  • Grupo H: Japón, Serbia, Ucrania y Camerún.

¿Dónde ver el Mundial de Vóley Femenino 2025?

En el Perú, los mejores partidos del Mundial de Vóley Femenino Tailandia 2025 serán transmitidos EN VIVO por Latina en señal abierta. Asimismo, en Sudamérica de habla hispana (excepto Bolivia y Paraguay), las imágenes se verán por los canales de DSports y DGO. En todo el mundo, la transmisión por streaming estará disponible en Volleyball TV (VBTV), plataforma de pago oficial de la FIVB.

