Calendario de Puerto Rico en el Mundial de Voleibol Femenino 2025: fecha, hora y dónde ver al equipo borinqueño
Puerto Rico jugará en el grupo C del Mundial de Voleibol Femenino Tailandia 2025. Conoce sus rivales y la programación de sus juegos.
La selección de Puerto Rico es una de las siete representantes latinoamericanas en el Mundial de Voleibol Femenino 2025 que se disputará en Tailandia desde este viernes 22 de septiembre. El elenco dirigido por Juan Carlos Núñez llega con altas expectativas ante su franco crecimiento, y por ello te traemos el calendario completo con fecha, hora y canal de sus juegos.
Actualmente, el sexteto boricua es el número 18 del ranking mundial y llega de ganar la medalla de bronce en la última Copa Panamericana 2025. La escuadra de la Isla del Encanto ha tenido 8 participaciones en el Campeonato Mundial de la FIVB y alcanzó la segunda ronda en las dos más recientes (2018 y 2022).
Grupo de Puerto Rico en el Mundial de Voleibol Femenino 2025
La selección de voleibol femenino de Puerto Rico compartirá el grupo C con las siguientes selecciones en la ciudad de Chiang Mai:
Grupo C
- Brasil
- Puerto Rico
- Francia
- Grecia.
Calendario y horarios de Puerto Rico en el Mundial de Voleibol 2025
- Puerto Rico vs Francia - Viernes 22 de agosto - 5.00 a. m.
- Puerto Rico vs Grecia - Domingo 24 de agosto - 5.00 a. m.
- Puerto Rico vs Brasil - Martes 26 de agosto - 8.30 a. m.
Horarios de Puerto Rico (una hora menos en Lima).
Puerto Rico deberá quedar entre los dos primeros del grupo C para clasificar a los octavos de final, labor que puede parecer complicada por la presencia de una potencia como Brasil. De terminar primero, enfrentará a la escolta del grupo F en octavos de final; pero si queda segundo, enfrentará al líder de dicha zona. En cualquiera de ambos casos, dicho juego sería el domingo 31 de agosto.
¿Dónde ver el Mundial de Voleibol Femenino en Puerto Rico?
En Puerto Rico y en todo el mundo, los juegos del Mundial de Voleibol Femenino 2025 estarán disponibles EN VIVO a través de Volleyball TV (VBTV), la plataforma de streaming oficial de la FIVB.
Fechas clave del Mundial de Voleibol Femenino 2025
- Fase de grupos: del 22 al 27 de agosto
- Octavos de final: del 29 de agosto al 1 de septiembre
- Cuartos de final: 3 y 4 de septiembre
- Semifinales: 6 de septiembre
- Tercer puesto y final: 7 de septiembre.