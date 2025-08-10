República Dominicana vs Colombia EN VIVO, final Copa Panamericana de voleibol femenino 2025: horario y dónde ver

Dominicana venció 3-1 a Colombia en la fase de grupos de la Copa Panamericana 2025 | Instituto Colimense del Deporte / Federación Colombiana de Voleibol | Composición LR

República Dominicana vs Colombia EN VIVO juegan por la gran final de la Copa Panamericana de Voleibol Femenino 2025 HOY, domingo 10 de agosto, en la Unidad Deportiva Morelos de Colima (México). Las Reinas del Caribe enfrentan a una rival en franco crecimiento desde las 6.30 p. m. (hora peruana y colombiana) y 7.30 p. m. (hora dominicana).

El conjunto quisqueyano, que trae toda la potencia de Gaila González y Brayelin Martínez, busca el sexto título de su historia: luego de liderar el grupo B y vencer 3-1 a la local México en semifinales, ahora se verá las caras con las verdugas de Perú en cuartos de final, que obtuvieron su boleto tras imponerse 3-0 a Puerto Rico en la otra llave.

Horario de la final República Dominicana vs Colombia

El encuentro de República Dominicana vs Colombia iniciará en los siguientes horarios, según tu ubicación:

Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, EE. UU. (Dallas, Chicago, Houston): 6.30 p. m.

República Dominicana, Cuba, EE. UU. (Orlando, Miami, Nueva York), Venezuela, Puerto Rico, Chile: 7.30 p. m.

México (centro), Honduras, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua: 5.30 p. m.

México (Pacífico), EE. UU. (Los Ángeles): 4.30 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil: 8.30 p. m.

España (peninsular): 1.30 a. m. (lunes 12).

¿Dónde ver Dominicana vs Colombia voleibol EN VIVO?

La transmisión del juego de voleibol entre Dominicana vs Colombia por el título de la Copa Panamericana 2025 irá EN VIVO y de manera exclusiva y gratuita a través del canal oficial de la Federación Mexicana de Voleibol en YouTube.

¿Cuántos títulos de Copa Panamericana tienen Dominicana y Colombia?

La selección de República Dominicana es la segunda más ganadora de la Copa Panamericana de vóley femenino, con 5 títulos en 2008, 2010, 2014, 2016 y 2022; en esa última final, enfrentó precisamente a Colombia, que no ha tenido otra aparición en dicha instancia durante toda su historia, aunque tratará de defender el dominio sudamericano en los dos últimos años (Argentina fue campeona en 2023 y 2024).

¿Cómo quedaron Dominicana vs Colombia en su último partido?

La última vez que Dominicana y Colombia se vieron las caras en vóley fue precisamente en la fase de grupos de la actual Copa Panamericana, donde las Reinas del Caribe vencieron por 3 sets a 1, con Brayelin Martínez como gran figura (26 puntos, 4 por bloqueo). Las dirigidas por Marcos Kwiek terminaron el grupo B como únicas líderes invictas, mientras que las cafeteras acabaron escoltas con marca de 3-1.