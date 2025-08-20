HOYSuscripcion LR Focus

¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
Italia en el Mundial de Vóley Femenino 2025: fixture con fechas, horarios y canales para ver a la 'Azzurra'

El equipo ‘Azzurro’, liderado por Julio Velasco, buscará demostrar su dominio tras ser bicampeón en la Liga de las Naciones y ganar el oro en París 2024. Conoce sus rivales y la programación de sus juegos.

Italia afrontará el Campeonato Mundial de Vóley tras coronarse recientemente bicampeón de la Liga de las Naciones.
Italia afrontará el Campeonato Mundial de Vóley tras coronarse recientemente bicampeón de la Liga de las Naciones. | Foto: composición LR/eitmedia

La selección italiana de vóley ya se encuentra lista para disputar el Campeonato Mundial de Vóley Femenino 2025, que se desarrollará en Tailandia a partir del 22 de agosto. El conjunto 'Azzurro' llega a la competición como una de las grandes favoritas para llevarse el certamen, luego de consagrarse bicampeón en la Liga de las Naciones, ganar la presea dorada en los Juegos Olímpicos de París 2024 y tener una destacada participación en el pasado Mundial 2022.

Para confirmar este gran momento, el equipo dirigido por el argentino nacionalizado italiano Julio Velasco buscará demostrar por qué ocupa actualmente el primer lugar en el ranking mundial de vóley femenino (FIVB). Será su decimotercera aparición en un campeonato mundial, certamen en el que ya alcanzó la gloria al consagrarse campeón en 2002.

Las jugadores convocadas para el Campeonato Mundial de Tailandia 2025. Foto: Facebook - Mundial de Vóley 2025

Las jugadores convocadas para el Campeonato Mundial de Tailandia 2025. Foto: Facebook - Mundial de Vóley 2025

PUEDES VER: ¡Campeonísimas! Italia ganó 3-1 a Brasil y obtuvo su tercer título en la Volleyball Nations League femenina

Grupo de Italia en el Mundial de Voleibol Femenino 2025

Italia quedó emparejada con las siguientes selecciones del grupo B. Los partidos se jugarán en la ciudad tailandesa Pucket.

Grupo B

  • Italia
  • Bélgica
  • Cuba
  • Eslovaquia

PUEDES VER: Fixture del Mundial de Vóley Femenino 2025: programación completa de los partidos del torneo en Tailandia

Calendario y horarios de Italia en el Mundial de Vóley 2025

  • Italia vs Eslovaquia - 22 de agosto - 3:30 p. m.
  • Italia vs Cuba - 24 de agosto - 12:00 p. m.
  • Italia vs Bélgica - 26 de agosto - 12:00 p. m.

Horarios de Italia (siete horas menos en Perú).

Con el buen momento que atraviesa la selección italiana gracias a una generación de figuras estelares, la 'Azzurra' contará con su máxima anotadora, Paola Egonu; la segunda mejor bloqueadora de las Finales de la Liga de Naciones, Anna Danesi; el talento defensivo de Monica De Gennaro; y la inteligencia en el armado de Alessia Orro. Con este plantel, se perfila como la principal candidata a conquistar el segundo campeonato mundial de su historia.

¿Dónde ver el Mundial de Voleibol Femenino?

El Campeonato Mundial de Voleibol Femenino 2025 se podrá ver a nivel global EN VIVO a través del canal Volleyball TV (VBTV), la plataforma oficial de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).

