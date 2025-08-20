HOYSuscripcion LR Focus

Brasil en el Mundial de Vóley Femenino 2025: fixture completo con fechas, horarios, grupo y dónde ver a la Canarinha

La selección de vóley femenino de Brasil buscará el primer título mundial de su historia en el campeonato que tendrá lugar en Tailandia.

La selección de Brasil llegó 4 veces a la final del Mundial de Vóley Femenino
El Mundial de Vóley Femenino 2025 está a la vuelta de la esquina y Brasil asoma como una de las selecciones favoritas al título. El elenco sudamericano, comandado por Zé Roberto, continúa a la búsqueda de su primera corona y aquí te traemos su fixture completo para que sepas cuándo juega, a qué hora, contra quiénes y dónde verlo.

Con un plantel que incluye a figuras como Julia Bergmann, Gabi y Rosamaria, la Canarinha logró este año el subcampeonato en la Volleyball Nations League, donde perdió la final ante Italia. A pesar de haber ganado el oro de los Juegos Olímpicos en dos ocasiones, la asignatura pendiente sigue siendo el Campeonato Mundial de la FIVB, en el que alcanzó 4 finales (1994, 2006, 2010 y 2022), sin ganar ninguna.

Grupo de Brasil en el Mundial de Vóley Femenino 2025

La selección de Brasil disputará el Mundial de Voley Femenino 2025 en el grupo C, que jugará los días 22, 24 y 26 de agosto en el Centro Internacional de Convenciones y Exhibiciones de Chiang Mai.

Grupo C

  • Brasil
  • Puerto Rico
  • Francia
  • Grecia

Fixture de Brasil en el Mundial de Vóley Femenino 2025

  • Brasil vs Grecia - Viernes 22 de agosto - 7.30 a. m.
  • Brasil vs Francia - Domingo 24 de agosto - 7.30 a. m.
  • Brasil vs Puerto Rico - Martes 26 de agosto - 7.30 a. m.

Horarios de Perú.

De clasificar a octavos de final como una de las dos primeras de su zona, la selección brasileña enfrentará al primero o segundo mejor del grupo F, según su ubicación. Dicho partido tendría lugar el 31 de agosto en Bangkok, en horario a definir.

¿Dónde ver a Brasil en el Mundial de Vóley Femenino 2025?

Varios de los partidos de Brasil en el Mundial de Vóley Femenino 2025 se podrán ver por la señal de Latina en Perú, mientras que el torneo completo se verá por SporTV y Globoplay en territorio brasileño, por DSports en DirecTV y DGO para Sudamérica de habla hispana, y por Volleyball TV (VBTV) vía streaming en todo el mundo.

Convocadas de Brasil para el Mundial de Vóley Femenino 2025

  • Armadoras: Macris, Roberta.
  • Atacantes: Gabi, Helena, Júlia Bergmann.
  • Opuestas: Rosamaria, Kisy, Tainara.
  • Centrales: Diana, Lorena, Júlia Kudiess, Luzia.
  • Líberos: Laís, Marcelle.
Convocadas de Brasil para el Mundial de Vóley 2025. Foto: CBV

