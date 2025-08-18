HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Argentina en el Mundial de Vóley Femenino 2025: fixture, fechas, horarios y canal para ver a las Panteras

Argentina será uno de los primeros equipos en jugar en el Mundial de Vóley Femenino 2025. Revisa el grupo, horarios y rivales de las Panteras.

La selección argentina de vóley llega de ser campeona de la Copa América 2025
La selección argentina de vóley llega de ser campeona de la Copa América 2025 | FeVa

El Mundial de Vóley Femenino 2025 inicia este viernes 22 de agosto en Tailandia y Argentina será una de las primeras selecciones en debutar en el torneo. Tras conquistar la Copa América a mediados de año, las Panteras quieren seguir demostrando su franco crecimiento en este deporte, y aquí te traemos el fixture completo con la fecha, hora y canal de los partidos.

Actualmente dirigida por Daniel Castellani, la selección argentina se ubica en la posición 17 del ranking mundial, superando a equipos fuertes como Puerto Rico y Colombia. En toda su historia, la Albiceleste ha participado en 7 ediciones del torneo; la primera, en 1960, fue también cuando obtuvo su mejor puesto (octavo); mientras que en la más reciente, en 2022, finalizó en la segunda fase.

PUEDES VER: ¡Seis veces reinas! República Dominicana venció 3-0 a Colombia y levanta la Copa Panamericana de vóley 2025

lr.pe

Grupo de Argentina en el Mundial de Vóley Femenino 2025

Argentina está situada en el grupo D del Mundial de Vóley Femenino 2025, que disputará sus juegos de primera fase en el Korat Chatchai Hall de la ciudad de Nakhon Ratchasima, los días 22, 24 y 26 de agosto.

Grupo D

  • Argentina
  • Estados Unidos
  • República Checa
  • Eslovenia.

Fixture y horarioos de Argentina en el Mundial de Vóley Femenino 2025

  • Argentina vs República Checa - Viernes 22 de agosto - 6.00 a. m.
  • Argentina vs Estados Unidos - Domingo 24 de agosto - 9.30 a. m.
  • Argentina vs Eslovenia - Martes 26 de agosto - 6.00 a. m.

PUEDES VER: ¡Campeonísimas! Italia ganó 3-1 a Brasil y obtuvo su tercer título en la Volleyball Nations League femenina

lr.pe

Para clasificar a octavos de final, Argentina debe finalizar el torneo como uno de los dos mejores equipos del grupo D. Si acaba líder, se medirá ante el segundo mejor del grupo E; si termina como escolta, chocará contra las punteras de esa misma zona. En ambos casos, el partido se jugaría el lunes 1 de septiembre en Bangkok.

¿Dónde ver el Mundial de Vóley Femenino 2025 en Argentina?

Los fanáticos de las Panteras en Argentina podrán seguir a su selección a través de los canales de DSports, disponibles en el servicio de TV satelital DirecTV y el streaming de DGO. Asimismo, las transmisiones de este y otros encuentros podrán verse en Volleyball TV (VBTV), plataforma oficial de la FIVB.

Mundial de Vóley Femenino 2025: fechas importantes

  • Fase de grupos: del 22 al 27 de agosto
  • Octavos de final: del 29 de agosto al 1 de septiembre
  • Cuartos de final: 3 y 4 de septiembre
  • Semifinales: 6 de septiembre
  • Tercer puesto y final: 7 de septiembre.
