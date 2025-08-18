Argentina en el Mundial de Vóley Femenino 2025: fixture, fechas, horarios y canal para ver a las Panteras

El Mundial de Vóley Femenino 2025 inicia este viernes 22 de agosto en Tailandia y Argentina será una de las primeras selecciones en debutar en el torneo. Tras conquistar la Copa América a mediados de año, las Panteras quieren seguir demostrando su franco crecimiento en este deporte, y aquí te traemos el fixture completo con la fecha, hora y canal de los partidos.

Actualmente dirigida por Daniel Castellani, la selección argentina se ubica en la posición 17 del ranking mundial, superando a equipos fuertes como Puerto Rico y Colombia. En toda su historia, la Albiceleste ha participado en 7 ediciones del torneo; la primera, en 1960, fue también cuando obtuvo su mejor puesto (octavo); mientras que en la más reciente, en 2022, finalizó en la segunda fase.

Grupo de Argentina en el Mundial de Vóley Femenino 2025

Argentina está situada en el grupo D del Mundial de Vóley Femenino 2025, que disputará sus juegos de primera fase en el Korat Chatchai Hall de la ciudad de Nakhon Ratchasima, los días 22, 24 y 26 de agosto.

Grupo D

Argentina

Estados Unidos

República Checa

Eslovenia.

Fixture y horarioos de Argentina en el Mundial de Vóley Femenino 2025

Argentina vs República Checa - Viernes 22 de agosto - 6.00 a. m.

Argentina vs Estados Unidos - Domingo 24 de agosto - 9.30 a. m.

Argentina vs Eslovenia - Martes 26 de agosto - 6.00 a. m.

Para clasificar a octavos de final, Argentina debe finalizar el torneo como uno de los dos mejores equipos del grupo D. Si acaba líder, se medirá ante el segundo mejor del grupo E; si termina como escolta, chocará contra las punteras de esa misma zona. En ambos casos, el partido se jugaría el lunes 1 de septiembre en Bangkok.

¿Dónde ver el Mundial de Vóley Femenino 2025 en Argentina?

Los fanáticos de las Panteras en Argentina podrán seguir a su selección a través de los canales de DSports, disponibles en el servicio de TV satelital DirecTV y el streaming de DGO. Asimismo, las transmisiones de este y otros encuentros podrán verse en Volleyball TV (VBTV), plataforma oficial de la FIVB.

Mundial de Vóley Femenino 2025: fechas importantes