EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela
Binacional se niega a aceptar su expulsión de la Liga 1 e invoca a la FPF a actuar: "Sentencia judicial no es firme"

El Deportivo Binacional se pronuncia tras ser el primer equipo en despedirse de la Liga 1 2025. Esta situación sigue a una resolución judicial que anuló su amparo legal.

El Poderoso del Sur ha jugado 5 partidos en este Torneo Clausura. Foto: Deportivo Binacional
Deportivo Binacional se pronunció tras confirmarse su descenso de la Liga 1 2025, luego de que una resolución judicial dejara sin efecto el amparo que le había permitido regresar a la máxima división tras su caída en 2023.

En un comunicado, el club precisó que la sentencia aún no es definitiva y puede ser apelada mediante un recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional. Además, señaló que continuará defendiendo su permanencia en primera división y exhortó a la Federación Peruana de Fútbol a respetar los plazos y normas legales mientras el proceso siga en trámite.

Binacional emite comunicado tras ser expulsado de la Liga 1

"Club Escuela Municipal Deportivo Binacional F.C. informa que ha sido notificado con las Resoluciones N°19 y N°06 de la Sala Civil de Puno, en un litigio contra la FPF, a través de las cuales se revoca una decisión y una medida cautelar que nos permite jugar en la Liga 1. La Sentencia de la Sala Civil de Puno no es firme, sino que se encuentra aún pendiente de poder ser impugnada vía Recurso de Agravio Constitucional para recurrir ante el Tribunal Constitucional del Perú. Es decir, a la fecha dicho pronunciamiento no es eficaz", se puede leer en el comunicado.

Comunicado de Binacional

Comunicado de Binacional

