El Poderoso del Sur volvió a la Liga 1 este 2025 por un orden judicial. Foto: Deportivo Binacional

El Poderoso del Sur volvió a la Liga 1 este 2025 por un orden judicial. Foto: Deportivo Binacional

Deportivo Binacional sería el primer club en decirle adiós a la Liga 1 2025. Este martes 19 de agosto, trascendió que el Poderoso del Sur estaría próximo a ser retirado del campeonato, una decisión que podría afectar al resto de equipos que actualmente compiten en el Torneo Clausura.

"Binacional tiene las horas contadas en la Liga 1, los equipos ya lo saben", informó el periodista Gustavo Peralta en el programa 'Hablemos de Max'. Según el comunicador, la medida obedece al cumplimiento de una resolución judicial de la justicia peruana.

¿Qué pasará con los partidos de Binacional en la Liga 1?

El descenso de Binacional, por cuestiones ajenas a lo deportivo, acarrearía importantes consecuencias. De acuerdo con el artículo 10.4 del reglamento de la Liga 1 2025, todos los partidos que el cuadro de Juliaca haya disputado en el Torneo Clausura quedarán anulados. Es decir, no se tomarán en cuenta los puntos sumados, goles anotados, o tarjetas amarillas y rojas recibidas en dichos encuentros.

Esto afectaría a clubes como Sporting Cristal y Cusco FC, que ya enfrentaron y vencieron al conjunto puneño, pero que ahora perderían dichos puntos. También se verían perjudicados, en menor medida, Juan Pablo II y UTC, que empataron en el inicio del certamen.

Los partidos que Binacional haya disputado en el Torneo Apertura, en cambio, no sufrirán cambios puesto que esta disposición se aplica "únicamente en la etapa del campeonato que se encuentre en curso al momento del retiro del club". Por ende, los puntos que cualquier club haya sumado ante los celestes se mantendrán y contarán para el acumulado.