Asesor de Safap revela medida excepcional que implementará la Liga 1 con los jugadores de Binacional: "No todos conseguirán clubes"

Jhonny Baldovino sorprende al anunciar inédita medida que tomará la Liga 1 par los futbolistas de Binacional, pese a que el mercado de pasos ya se cerró en el fútbol peruano.

Baldovino tendría la solución para los jugadores de Binacional. Foto: Lr/Línea de 5
Baldovino tendría la solución para los jugadores de Binacional. Foto: Lr/Línea de 5

El fútbol peruano vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Binacional dejará la Liga 1 en pleno Torneo Clausura, tras una resolución judicial que dejará sin efecto el amparo que le había permitido regresar a la primera división del fútbol peruano luego de su descenso en 2023. La radical decisión repercute en la programación del campeonato, tabla de posiciones y en la plantilla del club.

Por este motivo, el asesor de Safap, Jhonny Baldovino, reveló la excepcional medida que tomará la Liga 1 para los futbolistas que pertenecen a Binacional. Es una solución inmediata que puede tranquilizar la tempestad, pero no oculta el papelón en la liga.

lr.pe

¿Cuál es la medida que implementará la Liga 1?

El asesor de Safap anunció, en el programa 'Línea de 5', la medida que tomarán para no perjudicar a los jugadores de Binacional. "Los jugadores podrán reengancharse con otro club. Se tendrá que habilitar por única vez el libro de pases, ya que hace poco se cerró. Se hará un trámite corto para liberarlos e intentan conseguir otro equipo. Copa Perú sería el más llamativo, dado que casi todos los clubes de primera división están copados y Liga 2 ya se acaba la temporada. Lamentablemente, no todos los futbolistas conseguirán trabajo por la fecha, pero pueden seguir reclamando sus derechos laborales", enfatizó Baldovino.

lr.pe

Binacional emite comunicado tras ser expulsado de la Liga 1

"Club Escuela Municipal Deportivo Binacional F.C. informa que ha sido notificado con las Resoluciones N°19 y N°06 de la Sala Civil de Puno, en un litigio contra la FPF, a través de las cuales se revoca una decisión y una medida cautelar que nos permite jugar en la Liga 1. La Sentencia de la Sala Civil de Puno no es firme, sino que se encuentra aún pendiente de poder ser impugnada vía Recurso de Agravio Constitucional para recurrir ante el Tribunal Constitucional del Perú. Es decir, a la fecha dicho pronunciamiento no es eficaz", se puede leer en el comunicado.

