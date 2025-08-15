Bayern Múnich vs Stuttgart en vivo por la Supercopa de Alemania 2025: horario y canal TV para ver el partido

¿A qué hora juegan Bayern Múnich vs Stuttgart en vivo? Ambos equipos se enfrentan hoy, sábado 16 de agosto, por la final de la Supercopa de Alemania 2025. El compromiso tendrá lugar en el Mercedes-Benz Arena, a partir de la 1.30 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN y Disney Plus. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que realizará La República Deportes.

El duelo que tendrá en frente a los vigentes monarcas de la Bundesliga y la Copa Alemania promete regalarnos grandes emociones. En suelo peruano existe mucha expectativa por saber si el joven Felipe Chávez, que tuvo minutos en algunos partidos de pretemporada, será considerado para este cotejo.

¿A qué hora juegan Bayern Múnich vs Stuttgart?

En Perú, el Bayern Múnich vs Stuttgart comenzará desde las 1.30 p. m. Conoce la guía de horarios según tu región:

México: 12.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 1.30 p. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 2.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.30 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 3.30 p. m.

España: 8.30 p. m.

¿Dónde ver Bayern Múnich vs Stuttgart?

En Sudamérica, el cotejo entre Bayern Múnich vs Stuttgart será transmitido por la señal de ESPN y Disney Plus. En suelo mexicano, el duelo será televisado por Sky Sports. En España, el cotejo irá por el canal DAZN.

Bayern Múnich vs PSG: alineaciones posibles

Bayern Múnich: Manuel Neuer, Josip Stanišić, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Konrad Laimer, León Goretzka, Joshua Kimmich, Luis Díaz, Michael Olise, Lennart Karl, Harry Kane.

Manuel Neuer, Josip Stanišić, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Konrad Laimer, León Goretzka, Joshua Kimmich, Luis Díaz, Michael Olise, Lennart Karl, Harry Kane. Stuttgart: Alexander Nübel, Josha Vagnoman, Luca Jaquez, Jeff Chabot, Maximilian Mittelstädt, Jamie Leweling, Atakan Karazor, Yannik Keitel, Chris Führich, Deniz Undav y Nick Woltemade.

¿Cómo ver Bayern Múnich vs Stuttgart por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Bayern Múnich vs Stuttgart por internet, puedes sintonizar la señal de Disney Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En el caso de que no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE vía La República Deportes.

Bayern Múnich vs Stuttgart: pronóstico

Estas son las cuotas de las principales casas de apuestas para el Bayern Múnich vs Stuttgart. El equipo del colombiano Luis Díaz es claro favorito.