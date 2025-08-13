HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana
Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana      Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana      Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana     
Deportes

¿Cuándo empiezan las grandes ligas del fútbol en Europa y con qué partido arrancará cada una?

Tras jugar sus amistosos de pretemporada, los principales clubes de la Premier League de Inglaterra, LaLiga de España, Serie A de Italia, entre otros, se preparan para el arranque del curso 2025-26.

El club culé es el actual campeón de la liga española. Foto: FC Barcelona
El club culé es el actual campeón de la liga española. Foto: FC Barcelona

El regreso del fútbol europeo está a la vuelta de la esquina. Tras la definición de la Supercopa de Europa, que coronó como campeón al PSG, todo quedó listo para el arranque de la temporada 2025-26 de la Premier League de Inglaterra, LaLiga de España, la Serie A de Italia, entre otros campeonatos domésticos del Viejo Continente.

Clubes como Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Bayern Múnich y varios más pertenecientes a la élite del balompié mundial se alistan para volver a jugar por competencias oficiales, con el gran objetivo de revalidar sus títulos ganados en el curso anterior o convertirse en los nuevos monarcas.

PUEDES VER: PSG se corona campeón de la Supercopa de Europa por primera vez: derrotó 4-3 al Tottenham en penales

lr.pe

¿Cuándo empiezan las principales ligas de Europa?

La primera de las denominadas 5 grandes ligas europeas (España, Inglaterra, Alemania, Italia, Francia) en abrir fuegos será LaLiga EA Sports. El campeonato español empieza con el partido entre Girona y Rayo Vallecano, este viernes 15 de agosto, a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana).

Ese mismo día, pero unas horas más tarde, Rennes y Olympique Marsella darán inicio a la Ligue 1 (desde la 1.45 p. m. de Perú). A las 3.00 p. m., Liverpool inaugurará la Premier League como vigente campeón ante el Bournemouth.

Una semana más tarde, la Bundesliga arrancará con el Bayern Múnich vs RB Leipzig el viernes 22 de agosto, partir de la 1.30 p. m. de Perú). Finalmente, la Serie A será la última en comenzar con el cruce Genoa vs Lecce, desde las 11.30 a. m., el sábado 23 de agosto.

PUEDES VER: Federación de Rusia deja firme exigencia a Perú tras confirmar inesperado amistoso: 'No vengan con jóvenes'

lr.pe

¿Cuándo juegan Barcelona y Real Madrid?

El debut de azulgranas y merengues, en tanto, se dará en fechas distintas. Los dirigidos por Hansi Flick, actuales campeones de la liga española, jugarán de visita ante Mallorca el sábado 16 de agosto, desde las 12.30 p. m. (hora peruana). El combinado de Xabi Alonso, por su parte, recibirá al Osasuna el martes 19 de agosto, desde las 2.00 p. m. de Perú.

Notas relacionadas
PSG se corona campeón de la Supercopa de Europa por primera vez: derrotó 4-3 al Tottenham en penales

PSG se corona campeón de la Supercopa de Europa por primera vez: derrotó 4-3 al Tottenham en penales

LEER MÁS
Barcelona vs Mallorca por LaLiga EA Sports: fecha, hora y canal del partido por la fecha 1 de la temporada 2025-26

Barcelona vs Mallorca por LaLiga EA Sports: fecha, hora y canal del partido por la fecha 1 de la temporada 2025-26

LEER MÁS
Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

LEER MÁS
Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
VER Alianza Lima vs U. Católica EN VIVO por Copa Sudamericana 2025: ¡doblete de Alan Cantero!

VER Alianza Lima vs U. Católica EN VIVO por Copa Sudamericana 2025: ¡doblete de Alan Cantero!

LEER MÁS
Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

LEER MÁS
Bolívar se impone ante Cienciano por los octavos de final de la Sudamericana: el partido de ida terminó 2-0

Bolívar se impone ante Cienciano por los octavos de final de la Sudamericana: el partido de ida terminó 2-0

LEER MÁS
Carlos Zambrano descarta a Gareca y confiesa el DT que mejor entrenaba en la selección peruana: "Con Ricardo hacíamos poco o nada"

Carlos Zambrano descarta a Gareca y confiesa el DT que mejor entrenaba en la selección peruana: "Con Ricardo hacíamos poco o nada"

LEER MÁS
Erick Delgado y José Carvallo protagonizan candente debate previo al Universitario vs Palmeiras: "El empate te saca de la Libertadores"

Erick Delgado y José Carvallo protagonizan candente debate previo al Universitario vs Palmeiras: "El empate te saca de la Libertadores"

LEER MÁS
'Puma' Carranza y su firme respuesta a Carlos Zambrano tras negativa para cambiar día del clásico: "Cada uno ve por su lado"

'Puma' Carranza y su firme respuesta a Carlos Zambrano tras negativa para cambiar día del clásico: "Cada uno ve por su lado"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman lapidó a Pablo Ceppelini por su celebración pese a bajo nivel: "No has hecho nada con la '10' de Alianza Lima"

Corso de Arequipa: revisa la lista delegaciones confirmadas y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

Deportes

Eddie Fleischman lapidó a Pablo Ceppelini por su celebración pese a bajo nivel: "No has hecho nada con la '10' de Alianza Lima"

[DSports EN VIVO] Cienciano vs Bolívar EN DIRECTO por Copa Sudamericana: minuto a minuto

Alianza Lima vs U. Católica por Copa Sudamericana vía ESPN EN VIVO: ¿a qué hora juegan por los octavos de final del torneo Conmebol?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

Rosa María Palacios sobre el precandidato presidencial Quintero: "Payasitos así tenemos aquí, pero amarren a su loco"

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial ordenó 5 meses de prisión preventiva contra expresidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota