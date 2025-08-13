¿Cuándo empiezan las grandes ligas del fútbol en Europa y con qué partido arrancará cada una?

El regreso del fútbol europeo está a la vuelta de la esquina. Tras la definición de la Supercopa de Europa, que coronó como campeón al PSG, todo quedó listo para el arranque de la temporada 2025-26 de la Premier League de Inglaterra, LaLiga de España, la Serie A de Italia, entre otros campeonatos domésticos del Viejo Continente.

Clubes como Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Bayern Múnich y varios más pertenecientes a la élite del balompié mundial se alistan para volver a jugar por competencias oficiales, con el gran objetivo de revalidar sus títulos ganados en el curso anterior o convertirse en los nuevos monarcas.

¿Cuándo empiezan las principales ligas de Europa?

La primera de las denominadas 5 grandes ligas europeas (España, Inglaterra, Alemania, Italia, Francia) en abrir fuegos será LaLiga EA Sports. El campeonato español empieza con el partido entre Girona y Rayo Vallecano, este viernes 15 de agosto, a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana).

Ese mismo día, pero unas horas más tarde, Rennes y Olympique Marsella darán inicio a la Ligue 1 (desde la 1.45 p. m. de Perú). A las 3.00 p. m., Liverpool inaugurará la Premier League como vigente campeón ante el Bournemouth.

Una semana más tarde, la Bundesliga arrancará con el Bayern Múnich vs RB Leipzig el viernes 22 de agosto, partir de la 1.30 p. m. de Perú). Finalmente, la Serie A será la última en comenzar con el cruce Genoa vs Lecce, desde las 11.30 a. m., el sábado 23 de agosto.

¿Cuándo juegan Barcelona y Real Madrid?

El debut de azulgranas y merengues, en tanto, se dará en fechas distintas. Los dirigidos por Hansi Flick, actuales campeones de la liga española, jugarán de visita ante Mallorca el sábado 16 de agosto, desde las 12.30 p. m. (hora peruana). El combinado de Xabi Alonso, por su parte, recibirá al Osasuna el martes 19 de agosto, desde las 2.00 p. m. de Perú.