Deportes

Barcelona vs Mallorca EN VIVO: dónde ver, horario y alineaciones del partido por LaLiga de España

El equipo de Lamine Yamal y compañía debutará en el Etadio Son Moix por la primera jornada de LaLiga de España. Sigue la transmisión del Barcelona vs Mallorca.

Barcelona, vigente campeón de LaLiga, buscará debutar con un triunfo en la temporada. Foto: composición LR/Ariana Espinoza
Barcelona, vigente campeón de LaLiga, buscará debutar con un triunfo en la temporada. Foto: composición LR/Ariana Espinoza

Barcelona vs Mallorca en vivo juegan este sábado 16 de agosto por la fecha 1 de LaLiga de España 2025-26. El vigente campeón visitará al cuadro mallorquín en el Etadio Son Moix, a partir de las 12.30 p. m., y la transmisión estará a cargo de las señales de ESPN 2 y la plataforma streaming de Disney Plus. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República.

Los blaugranas empezarán la defensa de su título con varias sorpresas en el equipo. Además de la presencia de Lamine Yamal, el alemán Hansi Flick haría debutar al arquero Joan Garcia y utilizaría a Ferran Torres como '9'.

¿A qué hora juega Barcelona vs Mallorca?

En suelo peruano, el cotejo entre Barcelona vs Mallorca por la primera jornada de LaLiga de España 2025-26 se jugará desde las 12.30 p. m. revisa la guía de horarios para verlo desde cualquier parte del continente.

  • México: 11.30 a. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 12.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 1.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 2.30 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Mallorca EN VIVO?

La transmisión del Barcelona vs Mallorca estará disponible en ESPN 2 para toda Latinoamérica. En España, el partido estará en vivo por la señal de Movistar+. Por otro lado, en Estados Unidos por ESPN y fuboTV.

¿Cómo ver Barcelona vs Mallorca por internet?

Otra opción para ver este partido de la liga española es Disney Plus, página oficial de streaming en Latinoamérica. Asimismo, La República Deportes hará una cobertura completa para que puedas vivir de forma gratuita todas las incidencias de este partidazo, con imágenes y videos desde la previa y el minuto a minuto.

Barcelona vs Mallorca: alineaciones posibles

Estos serían los equipos titulares de Barcelona y Mallorca para su debut en LaLiga.

  • Barcelona: Joan Garcia; Eric Garcia, Araujo, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.
  • Mallorca: Leo Román; Morey, Raíllo, Valjent, Mojica; Mascarell, Morlanes, Darder; Asano, Pablo Torre y Muriqi.

Barcelona vs Mallorca: pronóstico

Así están las cuotas de las apuestas para el Barcelona vs Mallorca. Los blaugranas se perfilan como favoritos.

  • Betsson: gana Barcelona (1,37), empate (4,95), gana Mallorca (8,30)
  • Betano: gana Barcelona (1,42), empate (5,30), gana Mallorca (7,80)
  • Bet365: gana Barcelona (1,38), empate (5,25), gana Mallorca (7,50)
  • Coolbet: gana Barcelona (1,43), empate (5,10), gana Mallorca (7,50)
  • Doradobet: gana Barcelona (1,44), empate (4,75), gana Mallorca (7,00).
