Thomas Müller envió un curioso mensaje previo a su debut en la Major League Soccer (MLS). El jugador de 35 años, recientemente fichado por el Vancouver Whitecaps, equipo donde milita el peruano Kenji Cabrera, recordó a su compatriota Manuel Neuer, actual portero del Bayern Múnich.

El delantero alemán grabó un video desde el avión que lo llevaba a su primera experiencia fuera del Bayern Múnich, club en el que jugó desde los 10 años. A pesar de su extensa carrera, admitió sentirse algo nervioso y emocionado. Además, pidió a sus seguidores que lo ayudaran a encontrar al “GOAT” que lo ha acompañado en el asiento de al lado durante los últimos 15 años.

Thomas Müller recordó a Manuel Neuer con curioso video

"Estoy en mi vuelo a Vancouver. Estoy buscando al mejor de todos los tiempos. ¿Pueden ayudarme? No lo encuentro por ningún lado. Es mi primer vuelo sin Manuel Neuer desde hace unos 15 años, no sé. Estoy muy emocionado de venir a Vancouver a jugar con los Whitecaps. Cruzo los dedos para que lleguen mis primeros partidos. Nos vemos allí", dijo el jugador alemán mediante un video en redes sociales.

Thomas Müller posa con la camiseta de Vancouver junto a Kenji Cabrera

Mediante sus redes sociales, el Vancouver Whitecaps publicó un video en el que aparecen el alemán y el peruano Kenji Cabrera, una dupla que ha despertado la ilusión de los hinchas, quienes esperan que el joven futbolista nacional pueda aprender de un excampeón del mundo para potenciar su carrera.