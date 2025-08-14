HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Franco Mastantuono 'desafía' a hinchas del Real Madrid en su presentación y se rinde ante la grandeza de Messi: "El mejor del mundo"

La nueva 'joya' del Real Madrid fue presentado de manera oficial en el Santiago Bernabéu; sin embargo, sorprendió con sus palabras hacia Lionel Messi, máximo ídolo del Barcelona.

Lionel Messi es el jugador que más veces le anotó al Real Madrid en la historia. Foto: composición LR/ESPN/AFP
Lionel Messi es el jugador que más veces le anotó al Real Madrid en la historia. Foto: composición LR/ESPN/AFP

La presentación de Franco Mastantuono en el Real Madrid sorprendió a los aficionados del gigante español. En plena conferencia de prensa, el exdelantero de River Plate fue consultado sobre a qué jugador considera como el mejor del mundo; sin pensarlo mucho, la 'joya' fue categórico y señaló a Lionel Messi.

Como es conocido, en territorio madridista existe una admiración hacia Cristiano Ronaldo, quien lo ganó todo en el club, y siempre está presente la rivalidad que sostuvo con el exfutbolsita del Barcelona hace algunos años.

PUEDES VER: Carlos Zambrano descarta a Gareca y confiesa el DT que mejor entrenaba en la selección peruana: 'Con Ricardo hacíamos poco o nada'

lr.pe

Franco Mastantuono 'desafía' a hinchas del Real Madrid y elogio a Messi

"A la afición les agradezco mucho el cariño. Cuando surgió y se hizo oficial, seguía en River y mi cabeza estaba en River. Pero cuando llegué ya mi enfoque cambió para este club tan grande", fueron las primeras palabras que dirigió Mastantuono a los hinchas del Real Madrid.

En otro momento de la presentación, al joven atacante de 18 años le consultaron sobre el paso de algunos jugadores de la selección argentina por el Madrid y le pidieron su opinión sobre a quién consideraba como el mejor del planeta en la actualidad.

"Fue lindo seguir el paso de varios argentinos en el Madrid. A Alfredo no pude verle; sí, a Di María e Higuaín... Los miré mucho a ellos. Para mí es Messi, soy argentino y para mí el mejor es él. No tengo nada más que decir", respondió.

"Messi significó mucho para el Barcelona y para los argentinos. Creo que el Madrid es el club más grande del mundo, así es la historia. Yo vengo a hacer mi camino, quiero que la afición del Madrid se sienta orgullosa de lo que haga en la cancha", agregó sobre la figura del Inter Miami y su paso por el balompié español.

PUEDES VER: Donnarumma contesta fuerte tras ser 'echado' por Luis Enrique del PSG: 'Decepcionado y descorazonado'

lr.pe

¿Cuándo debuta Franco Mastantuono con el Real Madrid?

Con su reciente incorporación a los entrenamientos, Franco Mastantuono ya trabaja bajo las órdenes de Xabi Alonso y no descarta que pueda debutar en el arranque de LaLiga de España. Real Madrid se enfrentará a Osasuna el martes 19 de agosto en el Santiago Bernabéu.

Notas relacionadas
Guardaespaldas de Messi agredió a jugadores de Atlas en pleno campo: el video que generó indignación

Guardaespaldas de Messi agredió a jugadores de Atlas en pleno campo: el video que generó indignación

LEER MÁS
Goleador de la Liga 1 remece las redes sociales con curiosa 'advertencia' a Lionel Messi: "No te relajes"

Goleador de la Liga 1 remece las redes sociales con curiosa 'advertencia' a Lionel Messi: "No te relajes"

LEER MÁS
Ni Messi ni Di María: los 2 únicos jugadores de la selección argentina que aparecen en la lista de candidatos al Balón de Oro 2025

Ni Messi ni Di María: los 2 únicos jugadores de la selección argentina que aparecen en la lista de candidatos al Balón de Oro 2025

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

LEER MÁS
Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jefferson Farfán apostó 10.000 soles y ganó astronómico monto tras triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "Te amo"

Jefferson Farfán apostó 10.000 soles y ganó astronómico monto tras triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "Te amo"

LEER MÁS
"Será jugador de Perú por 10 años": Néstor Gorosito rendido como nunca a jugador de Alianza Lima tras vencer a U. Católica por Sudamericana

"Será jugador de Perú por 10 años": Néstor Gorosito rendido como nunca a jugador de Alianza Lima tras vencer a U. Católica por Sudamericana

LEER MÁS
Alianza Lima igualó histórico récord a nivel internacional tras vencer a U. Católica: Néstor Gorosito lo logró 47 años después

Alianza Lima igualó histórico récord a nivel internacional tras vencer a U. Católica: Néstor Gorosito lo logró 47 años después

LEER MÁS
Carlos Zambrano descarta a Gareca y confiesa el DT que mejor entrenaba en la selección peruana: "Con Ricardo hacíamos poco o nada"

Carlos Zambrano descarta a Gareca y confiesa el DT que mejor entrenaba en la selección peruana: "Con Ricardo hacíamos poco o nada"

LEER MÁS
Con 2 goles de Alan Cantero, Alianza Lima venció a la U. Católica por octavos de final de la Copa Sudamericana

Con 2 goles de Alan Cantero, Alianza Lima venció a la U. Católica por octavos de final de la Copa Sudamericana

LEER MÁS
Universitario vs Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores 2025 vía ESPN: hora y canal del partido en el Monumental

Universitario vs Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores 2025 vía ESPN: hora y canal del partido en el Monumental

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial ordenó 5 meses de prisión preventiva contra expresidente

Parque de las Leyendas ofrece entradas gratis este 17 de agosto: ¿quiénes podrán ingresar y en qué sedes?

Industrias San Miguel: transformando la experiencia de los emprendedores bodegueros peruanos

Deportes

[DSports EN VIVO] Cienciano vs Bolívar EN DIRECTO por Copa Sudamericana: minuto a minuto

Alianza Lima vs U. Católica por Copa Sudamericana vía ESPN EN VIVO: ¿a qué hora juegan por los octavos de final del torneo Conmebol?

La exorbitante diferencia económica entre Universitario y Palmeiras previo a octavos de final de la Libertadores: Casi 16 veces más

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial ordenó 5 meses de prisión preventiva contra expresidente

Martín Vizcarra será trasladado al penal de Barbadillo tras ordenarse 5 meses de prisión preventiva

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota