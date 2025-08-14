Lionel Messi es el jugador que más veces le anotó al Real Madrid en la historia. Foto: composición LR/ESPN/AFP

Lionel Messi es el jugador que más veces le anotó al Real Madrid en la historia. Foto: composición LR/ESPN/AFP

La presentación de Franco Mastantuono en el Real Madrid sorprendió a los aficionados del gigante español. En plena conferencia de prensa, el exdelantero de River Plate fue consultado sobre a qué jugador considera como el mejor del mundo; sin pensarlo mucho, la 'joya' fue categórico y señaló a Lionel Messi.

Como es conocido, en territorio madridista existe una admiración hacia Cristiano Ronaldo, quien lo ganó todo en el club, y siempre está presente la rivalidad que sostuvo con el exfutbolsita del Barcelona hace algunos años.

Franco Mastantuono 'desafía' a hinchas del Real Madrid y elogio a Messi

"A la afición les agradezco mucho el cariño. Cuando surgió y se hizo oficial, seguía en River y mi cabeza estaba en River. Pero cuando llegué ya mi enfoque cambió para este club tan grande", fueron las primeras palabras que dirigió Mastantuono a los hinchas del Real Madrid.

En otro momento de la presentación, al joven atacante de 18 años le consultaron sobre el paso de algunos jugadores de la selección argentina por el Madrid y le pidieron su opinión sobre a quién consideraba como el mejor del planeta en la actualidad.

"Fue lindo seguir el paso de varios argentinos en el Madrid. A Alfredo no pude verle; sí, a Di María e Higuaín... Los miré mucho a ellos. Para mí es Messi, soy argentino y para mí el mejor es él. No tengo nada más que decir", respondió.

"Messi significó mucho para el Barcelona y para los argentinos. Creo que el Madrid es el club más grande del mundo, así es la historia. Yo vengo a hacer mi camino, quiero que la afición del Madrid se sienta orgullosa de lo que haga en la cancha", agregó sobre la figura del Inter Miami y su paso por el balompié español.

¿Cuándo debuta Franco Mastantuono con el Real Madrid?

Con su reciente incorporación a los entrenamientos, Franco Mastantuono ya trabaja bajo las órdenes de Xabi Alonso y no descarta que pueda debutar en el arranque de LaLiga de España. Real Madrid se enfrentará a Osasuna el martes 19 de agosto en el Santiago Bernabéu.