Deportes

Quién es el joven peruano de 18 años que es titular en el Bayern Múnich contra Grasshopper por el amistoso

Felipe Chávez, mediocampista ofensivo de 18 años con raíces peruanas, dio un paso histórico al debutar como titular en Bayern Múnich.

El mediapunta, nacido en Alemania y con ascendencia peruana, mostró personalidad en el amistoso ante el Grasshopper Club.
El mediapunta, nacido en Alemania y con ascendencia peruana, mostró personalidad en el amistoso ante el Grasshopper Club.

El Stadion Letzigrund de Zúrich fue escenario del debut profesional de Felipe Chávez con el primer equipo del Bayern Múnich. El talentoso volante, nacido en Alemania pero con ascendencia peruana, fue incluido por Vincent Kompany en el once inicial ante Grasshopper Club en el último amistoso antes de la Supercopa de Alemania.

Su presencia en el campo fue seguida de cerca tanto en Alemania como en Perú. Tras brillar en las divisiones menores y en el equipo reserva, Chávez recibió la oportunidad que había perseguido desde que ingresó a la cantera bávara. Este estreno refuerza las posibilidades de que forme parte del plantel principal cuando arranque la Bundesliga 2025/26 el 22 de agosto frente al RB Leipzig.

PUEDES VER: Claudio Pizarro anunció en las redes sociales la renovación de contrato de Felipe Chávez con el Bayern Múnich: ''Estoy encantado''

lr.pe

Debut con Bayern Múnich y respaldo de Kompany

En el amistoso frente a Grasshopper, Felipe Chávez fue alineado como mediapunta, su posición natural, rodeado de figuras como Serge Gnabry y Kim Min-jae. El once inicial estuvo compuesto por Jonas Urbig; Raphaël Guerreiro, Kim Min-jae, Magnus Dalpiaz y Sacha Boey en defensa; David Daiber, Tom Bischof, Lennart Karl y Serge Gnabry en el mediocampo; y Jonah Kusi-Asare como delantero.

Chávez, quien renovó contrato por varios años, también ha representado a Perú en categorías menores. Foto: Andina

Chávez, quien renovó contrato por varios años, también ha representado a Perú en categorías menores.

Su actuación mostró personalidad y visión de juego, claves para ganarse un lugar en el primer equipo. Vincent Kompany, técnico del Bayern, ha dejado claro que contará con el joven durante la temporada, abriendo la puerta a su participación en competiciones oficiales.

Recientemente, el jugador renovó contrato por varios años con el club. El anuncio estuvo a cargo de Claudio Pizarro, leyenda peruana que dejó huella en el Bayern Múnich con títulos como la Champions League y el Mundial de Clubes.

PUEDES VER: FPF tiene de nuevo en la mira a 'joya' peruana que juega en el Bayern Múnich: "Ha sido contactado"

lr.pe

¿Cuál es su vínculo con la selección peruana?

La historia de Felipe Chávez no solo interesa en Alemania. Su padre es peruano, lo que le permite representar a la selección peruana. Ya ha defendido la camiseta nacional en el Sudamericano Sub-17 y en amistosos con la Sub-20.

No obstante, su relación con la Federación Peruana de Fútbol atravesó un momento tenso cuando no fue convocado por ‘Chemo’ del Solar al último Sudamericano Sub-20. Según declaró su representante: “Por los rumores que había, mentalmente ya se pudo preparar a no ser convocado. Obviamente está decepcionado, pero su enfoque principal está en el FC Bayern”.

Pese a ello, Chávez no ha descartado vestir nuevamente la camiseta blanquirroja. Fuentes desde Videna confirmaron que se han retomado las conversaciones para contar con él, aunque no se ha definido si sería en categorías juveniles o en la selección absoluta.

