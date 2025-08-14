HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Alianza Lima celebró a lo Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo: la sorpresiva publicación tras el triunfo en Sudamericana

Luego de vencer a la Universidad Católica de Ecuador en Matute, el conjunto íntimo se sumó a la tendencia sobre el compromiso de Cristiano y Georgina con una curiosa publicación.

Alianza Lima hizo una publicación alusiva al compromiso de Cristiano y Georgina. Foto: composición LR/AFP/FIFA
Alianza Lima hizo una publicación alusiva al compromiso de Cristiano y Georgina. Foto: composición LR/AFP/FIFA

Los hinchas de Alianza Lima amanecieron felices luego de la victoria contra la Universidad Católica de Quito en Matute. Este resultado permite que el equipo comandado por Néstor Gorosito llegue con una ventaja considerable al partido de revancha y mantenga la ilusión de pasar los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

En medio de las celebraciones de sus aficionados, la institución victoriana utilizó sus redes sociales para publicar un sorpresivo post alusivo al compromiso entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.

PUEDES VER: Jefferson Farfán apostó 10.000 soles y ganó astronómico monto tras triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: 'Te amo'

lr.pe

Alianza Lima celebra al estilo de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez tras ganar en Sudamericana

"Una Alianza para todo la vida", fue el sorpresivo mensaje que subió el club íntimo en su cuenta de Twitter y despertó una serie de reacciones. La imagen que utilizaron fue similar a la que subió la pareja de 'CR7' anunciando oficialmente su compromiso, salvo que esta publicación se mostró un anillo con el logo de Alianza Lima.

De esta manera, el equipo blanquiazul espera que sus aficionados los acompañen en sus próximos partidos en el Torneo Clausura de la Liga 1 y Liga Femenina.

Publicación de Alianza Lima en sus redes tras el triunfo en Copa Sudamericana. Foto: Twitter/Alianza Lima

Publicación de Alianza Lima en sus redes tras el triunfo en Copa Sudamericana. Foto: Twitter/Alianza Lima

PUEDES VER: Carlos Zambrano descarta a Gareca y confiesa el DT que mejor entrenaba en la selección peruana: 'Con Ricardo hacíamos poco o nada'

lr.pe

Próximos partidos de Alianza Lima

Alianza Lima tendrá que afrontar 3 duros partidos en lo que resta del mes de agosto. El primer gran desafío de los dirigidos por Néstor Gorosito será la vuelta contra la U. Católica en Quito por un lugar en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Luego de este cotejo, tendrán que verse las caras ante Universitario de Deportes en un clásico que será determinante para su futuro en el Torneo Clausura.

  • Alianza Lima vs ADT | sábado 16 de agosto | 8.00 p. m. (hora peruana)
  • U. Católica vs Alianza Lima | miércoles 20 de agosto | 7.30 p. m. (hora peruana)
  • Universitario vs Alianza Lima | domingo 24 de agosto | 5.30 p. m. (hora peruana).
