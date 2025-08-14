Los hinchas de Alianza Lima amanecieron felices luego de la victoria contra la Universidad Católica de Quito en Matute. Este resultado permite que el equipo comandado por Néstor Gorosito llegue con una ventaja considerable al partido de revancha y mantenga la ilusión de pasar los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

En medio de las celebraciones de sus aficionados, la institución victoriana utilizó sus redes sociales para publicar un sorpresivo post alusivo al compromiso entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.

Alianza Lima celebra al estilo de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez tras ganar en Sudamericana

"Una Alianza para todo la vida", fue el sorpresivo mensaje que subió el club íntimo en su cuenta de Twitter y despertó una serie de reacciones. La imagen que utilizaron fue similar a la que subió la pareja de 'CR7' anunciando oficialmente su compromiso, salvo que esta publicación se mostró un anillo con el logo de Alianza Lima.

De esta manera, el equipo blanquiazul espera que sus aficionados los acompañen en sus próximos partidos en el Torneo Clausura de la Liga 1 y Liga Femenina.

Publicación de Alianza Lima en sus redes tras el triunfo en Copa Sudamericana. Foto: Twitter/Alianza Lima

Próximos partidos de Alianza Lima

Alianza Lima tendrá que afrontar 3 duros partidos en lo que resta del mes de agosto. El primer gran desafío de los dirigidos por Néstor Gorosito será la vuelta contra la U. Católica en Quito por un lugar en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Luego de este cotejo, tendrán que verse las caras ante Universitario de Deportes en un clásico que será determinante para su futuro en el Torneo Clausura.