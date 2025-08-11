Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan tras nueve años de relación. Este 11 de agosto, la modelo sorprendió al mundo al compartir en sus redes sociales el impresionante anillo de compromiso que recibió del futbolista portugués, acompañado de un mensaje que conmovió a sus seguidores: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas".

La imagen del lujoso anillo, junto con la emotiva declaración sobre su futuro matrimonio, rápidamente se volvió viral, y generó una ola de reacciones entre fanáticos, celebridades y medios internacionales.

Georgina y Cristiano Ronaldo se casan. Foto: Instagram/georginagio

¿Cómo comenzó la historia de amor de Cristiano Ronaldo y Georgina?

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se conocieron en 2016, en una tienda de lujo en Madrid, en un encuentro que ninguno de los dos imaginó que marcaría el inicio de una historia de amor duradera. Él, una estrella consagrada del fútbol mundial; ella, una joven trabajadora con sueños propios. Desde ese primer cruce de miradas, su relación fue creciendo lejos del ruido mediático, construida con tiempo, respeto y una conexión que se volvió cada vez más profunda.

Con los años, su vínculo se transformó en una familia sólida. Hoy comparten la crianza de cinco hijos, entre ellos Alana Martina y Bella Esmeralda, fruto de su amor, además de Cristiano Jr., Eva y Mateo, a quienes Georgina ha criado como propios. Han vivido momentos de felicidad inmensa, pero también han enfrentado pruebas difíciles, como la pérdida de uno de sus mellizos en 2022. A pesar de todo, su relación ha resistido el paso del tiempo y las presiones externas, consolidándose como una de las más genuinas y admiradas del mundo del deporte.