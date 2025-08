Luis Ramos abrió el marcador en el América de Cali vs Santa Fe. Foto: captura de América En La Red

América de Cali perdió 2-1 ante Santa Fe en su visita a El Campín por la fecha 5 de la Liga BetPlay II-2025 de Colombia. Pese a que la 'Mecha' comenzó ganando con gol de Luis Ramos tras una gran jugada colectiva, el cuadro local terminó volteando el encuentro en tres minutos sobre el final del primer tiempo. En rueda de prensa, el delantero peruano confirmó que hubo algunas recriminaciones con sus compañeros en el túnel del estadio tras la derrota, pero que todo se queda en el campo.

El atacante nacional, quien apareció ante los medios junto a su técnico Diego Raimondi, destacó el partido que hizo su equipo a pesar de la caída y precisó que la calentura que se vivió con sus compañeros fue algo del momento.

Luis Ramos habló tras la derrota de América de Cali

"Yo creo que, desde adentro, se vio lo mismo que vieron desde afuera. Creo que no nos afectó el clima, no nos afectó la altura. Fue un equipo que luchó, peleó y puso su identidad de juego durante los 90 minutos. Lo que pueda pasar dentro del campo. Lo que dijimos queda entre nosotros, la calentura entre nosotros y con el rival queda en la cancha", declaró en rueda de prensa.

El jugador de 25 años aseguró que tuvieron mucha actitud, pero que lamentablemente no pudieron traerse los tres puntos. Además, cuestionó uno de los goles de Santa Fe.

Lo que se habló dentro es, como lo dices, algo interno entre nosotros. Pero, más allá de la jugada, si se salió o no el balón… bueno, creo que nosotros estábamos enfocados en lo que veníamos haciendo durante esos 44 o 45 minutos. Estábamos haciendo un partido espectacular, manejamos el partido en todo momento. Salimos en el segundo tiempo con esas ganas de seguir con la identidad de juego y creo que lo hicimos hasta el final. Más allá de eso, ahora está dando vuelta las imágenes, no sé si se equivocó o no. Ya lo verán", finalizó.

Luis Ramos y su gran presente en América de Cali

El delantero de la selección peruana fue titular en América de Cali y anotó su segundo gol consecutivo. Tras iniciar acciones, luego fue sustituido al minuto 75. El exfutbolista de Cusco FC lleva 8 tantos en lo que va de la temporada y firma una de sus mejores temporadas.