América de Cali vs Fluminense EN VIVO por la Copa Sudamericana:¿a qué hora y donde ver el encuentro por los octavos de final?
América de Cali se enfrentará a Fluminense en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, Colombia.
MOMENTOS DESTACADOS
¿Dónde ver América de Cali contra Fluminense en vivo?
El partidazo de ida por los octavos de final, podrá seguirse a través de la señal de DGO, DIRECTV Sports Peru.
¿A qué hora juegas América de Cali vs Fluminense?
El encuentro está programado para jugarse desde las 7.30 p.m. hora peruana.
América de Cali será local ante Fluminense en un atractivo duelo por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, que se disputará en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, Colombia. Esta eliminatoria promete ser de las más interesantes de la fase, con un América que ha iniciado el Clausura de la Primera A con dificultades y un 'Flu' que no ha logrado mantener la regularidad tras su gran actuación en el último Mundial de Clubes. Para ambos, avanzar a cuartos de final sería una oportunidad ideal para encaminar su temporada.
América de Cali vs Fluminense EN VIVO
Convocado de América de Cali
Los colombianos dieron la lista de jugadores disponibles para este partido.
Bienvenidos a la previa de América de Cali vs Fluminense
Bienvenidos queridos lectores a la previa de América de Cali vs Fluminense, un encuentro disputado por la Copa Sudamericana 2025, que promete ser un partidazo por los octavos de final.