El encuentro está programado para jugarse desde las 7.30 p.m. hora peruana.

El partidazo de ida por los octavos de final, podrá seguirse a través de la señal de DGO, DIRECTV Sports Peru.

América de Cali será local ante Fluminense en un atractivo duelo por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, que se disputará en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, Colombia. Esta eliminatoria promete ser de las más interesantes de la fase, con un América que ha iniciado el Clausura de la Primera A con dificultades y un 'Flu' que no ha logrado mantener la regularidad tras su gran actuación en el último Mundial de Clubes. Para ambos, avanzar a cuartos de final sería una oportunidad ideal para encaminar su temporada.