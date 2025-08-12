Alianza Lima jugará este miércoles 13 de agosto ante Universidad Católica de Quito por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Foto: composición LR/RPP/Conmebol/Liga 1

Alianza Lima se encuentra a pocas horas del partido de ida contra la Universidad Católica de Ecuador por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Si bien los blanquiazules afrontan un buen momento en el plano internacional, muchos aficionados se encuentran preocupados por el irregular presente en el Torneo Clausura de la Liga 1.

En medio de este panorama, Fernando Cabada, administrador del club victoriano, fue claro al mencionar cuál de estos 2 torneos tienen como prioridad.

El objetivo de Alianza Lima en el 2025: entre la Copa Sudamericana y la Liga 1

En una reciente entrevista con el programa 'Fútbol como cancha' de RPP Deportes, el directivo íntimo afirmó que el principal objetivo del equipo comandado por Néstor Gorosito es el título de la Liga 1; no obstante, también apunta a avanzar en la Sudamericana.

"En el tema futbolístico apuntamos a seguir avanzando en la Sudamericana. Sin embargo, la prioridad es la Liga 1. Conversamos con 'Pipo' Gorosito y Franco Navarro, aunque es imposible no es emocionarse con la campaña internacional. Vivimos las dos cosas", indicó.

¿Néstor Gorosito seguirá en Alianza Lima?

Por otra parte, Cabada fue muy enfático al mencionar que se busca un proyecto a largo plazo en Alianza Lima; en ese sentido, señaló que su intención en renovar el contrato de 'Pipo' Gorosito.

"Nosotros vemos un proyecto de continuidad. Antes se han vivido cambios de entrenadores y directores deportivos, y eso se debe detener. En el momento en que Franco Navarro venga a decírmelo, pondré mi firma en donde me la diga. A mí me convence el proyecto y no tengo nada diferente en la mira", puntualizó.

¿Cuándo juegan Alianza Lima versus Universidad Católica por la Sudamericana?

El partido Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador se jugará este miércoles 13 de agosto en el Estadio Alejandro Villanueva. Dicho cotejo, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, empezará a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN y Disney Plus.