Deportes

Jorge Célico, extécnico de U. Católica, apunta sobre Kevin Quevedo previo al partido con Alianza Lima: "Hay muchos jugadores iguales..."

A poco de empezar la serie por la Copa Sudamericana, el exentrenador de la U. Católica y Emelec de Ecuador señaló que el delantero de Alianza Lima posee cualidades que hoy escasean en el fútbol.

Kevin Quevedo fue dirigido por Jorge Célico en Deportivo Garcilaso y la Universidad Católica de Ecuador. Foto: composición LR/YouTube de 'Mano a mano'/Alianza Lima

La Universidad Católica de Ecuador se encuentra en el país para verse las caras contra Alianza Lima por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. En medio de este panorama, desde Ecuador conocen muy bien a los futbolistas blanquiazules y uno con los que tendrán cuidado será el veloz delantero Kevin Quevedo.

Jorge Célico, extécnico del elenco norteño, tuvo la oportunidad de dirigir al atacante de 28 años entre el 2023 y 2024 y no dudó en elogiar sus capacidades.

Extécnico de la U. Católica apunta sobre Kevin Quevedo

El exentrenador de Emelec y la Universidad Católica de Quito afirmó que Quevedo, a pesar de sus altibajos, es un jugador formidable y que logra marcar la diferencia.

"Los tuve en Garcilaso y Católica. Te lo resumo lo de Kevin: es un jugador que yo quisiera tener siempre, estando bien, mal o regular. Es cierto que tiene altibajos, pero si lo llenas de confianza te marca la diferencia. (...) El brillo y la inventiva son cosas que escasean en el fútbol. Hoy hay muchos jugadores iguales y pocos desiguales, y Quevedo es uno de los desiguales que te marcan la diferencia", manifestó en diálogo con el programa 'Mano a Mano'.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador?

El partido de ida entre Alianza Lima y la Universidad Católica de Ecuador tendrá lugar este miércoles 13 de agosto, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana), en el estadio Alejandro Villanueva. La revancha se jugará el miércoles 20 del mismo mes y definirá al clasificado a cuartos de final.

Alianza Lima versus U. Católica: alineaciones posibles

La principal baja en el equipo de Néstor Gorosito será el defensor Carlos Zambrano, quien está suspendido tras ser expulsado ante Gremio. Por su parte, el 'Trencito azul' no contará con su goleador Ismael Díaz.

  • Alineación de Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Erick Noriega, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña, Fernando Gaibor, Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.
  • Alineación de la U. Católica: Romo, Canga, Anangono, Mejía, Herrera, Zúñiga, Pereda, Diaz, Clavijo, Londoño y Palacios.

