Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia     
Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     
Diego Rebagliati sorprende al publicar sobre próximo '9' de Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2025: "Debe llegar lo antes posible"

En medio de los rumores que vinculan a Gianluca Lapadula con Sporting Cristal, Diego Rebagliati dio algunas luces sobre el próximo delantero celeste de cara al Clausura 2025.

Diego Rebagliati señaló que Gianluca Lapadula no será el próximo '9' de Sporting Cristal. Foto: composición LR/captura de 'D&T'
Sporting Cristal venció a Melgar en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Con este resultado, el conjunto rimense sigue invicto y trepó a la cima de la tabla de posiciones del campeonato peruano. A pesar del buen momento deportivo, la hinchada celeste no se conforma y quiere sumar más refuerzos. Por ello, exigen la llegada del atacante para afrontar esta segunda mitad de temporada. Al respecto, Diego Rebagliati dio algunas luces del próximo '9'.

Como se recuerda, la sorpresiva salida de Martín Cauteruccio a Bolívar dejó a Sporting Cristal sin delantero. Si bien el puesto lo está cubriendo Irven Ávila, la directiva busca otro perfil de artillero. ¿Gianluca Lapadula es una opción?

Rebagliati dio información sobre el próximo '9' de Sporting Cristal

Sin dudarlo, Diego Rebagliati señaló que el delantero de Sporting Cristal no será Gianluca Lapadula. Sucede que, en los últimos días, el nombre del ítalo-peruano sonó con fuerza para llegar a la Liga 1; sin embargo, su futuro sería el fútbol italiano.

No obstante, el comentarista aseguró que el '9' debería estar llegando al Perú en los próximos días. "No es Lapadula el '9' de Cristal. De cualquier manera debe llegar lo antes posible", escribió en su cuenta de X.

¿Cómo está Cristal en la tabla del Torneo Clausura 2025?

Con su victoria ante Melgar, Sporting Cristal sumó 13 unidades y tomó la cima del Torneo Clausura 2025. A continuación, revisa cómo marcha la clasificación.

ClubPJDGPuntos
1. Sporting Cristal51113
2. Universitario5713
3. Cusco FC4712
4. Deportivo Garcilaso448
5. Alianza Lima558
6. Sport Huancayo507
7. ADT5-26
8. Los Chankas4-46
9. Cienciano515
10. Binacional 405
11. Juan Pablo II405
12. Melgar5-25
13. Atlético Grau4-24
14. Ayacucho FC5-34
15. Sport Boys5-54
16. Alianza Atlético4-23
17. Alianza Universidad4-33
18. Comerciantes Unidos4-32
19. UTC3-21
