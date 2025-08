Ricardo Gareca llegó al Perú hace unos días para asistir a la presentación del libro de Edwin Oviedo en la Feria Internacional del Libro (FIL). Desde ese entonces, el 'Tigre' ha ido brindando una serie de entrevistas a diversos medios nacionales para abordar lo que ha sido su carrera hasta el momento. Como no podía hacer falta, el entrenador de 67 años volvió a referirse a su paso por la selección peruana y también habló sobre Christian Cueva, uno de sus principales pupilos y con quien tuvo una conexión bastante especial en todo el proceso clasificatorio rumbo al Mundial de Rusia 2018.

En una charla para el programa 'Claro y Directo' de Augusto Álvarez Rodrich, el técnico argentino habló sobre la estrategia que tenía junto con su comando técnico, siendo una de ellas el motivar a los jugadores comparándolos con algunas estrellas del balompié europeo. En ese momento fue cuando reveló que 'Aladino' tenía las mismas cualidades que Christian Eriksen, exjugador del Manchester United y de la selección de Dinamarca.

Ricardo Gareca contó que comparaba a Christian Cueva con exfutbolista del Manchester United

"Nosotros los sentábamos a cada jugador y los comparábamos con los mejores del mundo. Al hacer eso, me permitía decirles dónde estaban los defectos que ellos tenían que corregir. Nos pasó con Christian Cueva. Teníamos toda la información de Christian Eriksen con Dinamarca. Le hicimos ver qué es lo que tenía ese jugador de talla mundial, que estaba en las mejores ligas. Y que para nosotros tenía los mismos atributos que Cueva", comenzó diciendo.

Además, el 'Tigre' narró lo que le decía al actual futbolista de Emelec de Ecuador a modo de estimulación, en especial cuando cometía errores en el campo de juego. "Christian Cueva perdía la pelota por un tema de desconcentración y no por incapacidad. Le dijimos: ‘fíjate, él (Eriksen) no pierde la pelota en esto, tiene tu capacidad aeróbica, corre tus kilómetros y también tiene tu pase. Pero en la efectividad tú te desconcentras. Los europeos no la pierden. Él tiene más goles que tú y se involucra más en el ataque’. (...) Cuando los jugadores empezaban a percibir ese tipos de cosas, y los comparaban con los mejores del mundo, ellos se daban cuenta que no estaban tan lejos", precisó.

Christian Cueva no es convocado a la selección peruana desde junio del 2024

La última vez que 'Aladino' vistió la camiseta de la selección peruana fue en la derrota 2-0 de la Bicolor ante Argentina por la última fecha de la fase de grupos de la Copa América 2025. Desde ese entonces, el volante de 33 años no ha vuelto a ser considerado en la Blanquirroja ni por Jorge Fossati ni por Óscar Ibáñez.