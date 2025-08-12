HOYSuscripcion LR Focus

Revelan identidad del político colombiano que izó bandera de Colombia en Santa Rosa
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto
Deportes

Jorge Célico reveló que llegada de Alfonso Barco fue una de las razones de su salida de Emelec: "Yo no lo pedí"

"Yo pedí a otro jugador y esa fue una de las causas por las que salgo de Emelec", fueron las duras palabras de Jorge Célico.

Jorge Célico reveló uno de los motivos de su salida de Emelec. Foto: composición LR/Emelec/difusión
Jorge Célico reveló uno de los motivos de su salida de Emelec. Foto: composición LR/Emelec/difusión

En una reciente entrevista para el programa 'Mano a mano', el exentrenador de Emelec, Jorge Célico, reveló detalles sobre su paso por el equipo ecuatoriano. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando tocó el tema de Alfonso Barco, jugador que llegó recientemente al club.

Durante la conversación, Célico contó que no fue él quien pidió a Barco, sino que fue la directiva quien lo trajo. Además, señaló que ya mantenía conversaciones previas con otro futbolista y que este fichaje le generó un conflicto tanto con la dirigencia como con el propio jugador. A pesar de no ser de su preferencia, destacó que lo considera un buen futbolista.

¿Qué dijo Jorge Célico sobre Alfonso Barco?

"Bueno, Alfonso es un jugador que yo no pedí. Yo pedí a otro jugador y esa fue una de las causas por las que salgo de Emelec. Pero no porque el chico juegue mal, no es que tenga nada contra él. Yo había pedido a otro futbolista, durante 15 días hablé con él, me encantaba y estaba todo listo para que viniera. Llegó un director deportivo y se impuso con este chico Barco, y ahí me generó un problema grande con la dirigencia y con él (...) Para mí es un buen back central, pero yo no lo veía", explicó, revelando que el fichaje de Barco por Emelec provocó una ruptura en su relación con la directiva y fue una de las razones por las que dejó el equipo.

¿Cuándo llegó Alfonso Barco a Emelec?

El exjugador de Universitario de Deportes llegó al club en junio, cuando fue anunciado mediante redes sociales junto con un emotivo mensaje por parte de 'Los Eléctricos'.

¿Cuántos partidos ha jugado Alfonso Barco con Emelec?

En la actual temporada, 'Fonchi' ha disputado 8 encuentros de la LigaPro de Ecuador, en los que ha marcado un gol y acumulado 572 minutos en cancha.

