Ya pasaron algunos días, pero Jorge Célico continúa expresando su malestar con Emelec. El experimentado estratega fue desafectado del conjunto ecuatoriano tras una serie de malos resultados y dejarlos en zona de descenso en la LigaPro de Ecuador. Si bien ya se conoce que seguiría su carrera en Deportivo Garcilaso de la Liga 1, Célico ha brindado algunos detalles de su abrupta salida del Bombillo. El técnico dejó el banquillo solo días después de la calurosa llegada de Christian Cueva a Guayaquil.

En una reciente entrevista con MachDeportes, Célico dejó en claro que no permite que nadie se meta en su trabajo como entrenador. Asimismo, dejó entrever que tuvo fuertes problemas con la dirigencia. Por si no fuese poco, reveló que Emelec le debe algunos pagos de su estadía en Ecuador.

Célico contó por qué no siguió en Emelec días después de llegada de Cueva

"Hubo un montón de cosas que complicaron mi situación en Emelec porque yo no me dejo imponer jugadores, no soy un técnico que se deja ningunear de ningún dirigente, por eso acabó la relación", afirmó.

Luego de dejar en claro que le gusta su independencia como DT en los equipos, Jorge Célico contó que Emelec tiene una deuda con él. De acuerdo a sus declaraciones, el conjunto ecuatoriano le deben alrededor de tres meses de pago.

“Estoy esperando a que envíen una oferta de pago para cobrar los tres meses y medio que me deben de salario y pagar la cláusula que activaron al despedirme”, agregó.

Célico sería nuevo entrenador de Deportivo Garcilaso tras salir de Emelec

Después de caer ante Universitario en Cusco, Deportivo Garcilaso anunció la salida de Guillermo Duró del banquillo. Inmediatamente, diversos nombres sonaron en tienda del Pedacito del Cielo. Sin embargo, el que habría ganado la carrera es Jorge Célico.

Según el periodista Michael Xavier, Célico ya tiene todo acordado para regresar a dirigir al Deportivo Garcilaso en la Liga 1. Esta información también fue confirmada por la prensa ecuatoriana. "Jorge Célico volverá a dirigir al Deportivo Garcilaso", mencionó en sus redes sociales.

¿En qué clubes dirigió Jorge Célico?

El DT argentino dirigió clubes de Ecuador, Perú y Argentina durante su trayectoria. Asimismo, destaca su paso por la selección ecuatoriana (divisiones menores y mayor).