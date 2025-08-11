Roberto Guizasola volvió a captar la atención pública y mediática tras compartir un mensaje reflexivo en su cuenta de Instagram. El popular ‘Cucurucho’ expresó sus sentimientos y manifestó su intención de reconciliarse con Reimond Manco, con quien compartió vestuario en el Juan Aurich y en Alianza Lima.

Desde que se estrenó ‘Enfocados’, su proyecto personal junto a Jefferson Farfán, la relación entre Roberto Guizasola y Reimond Manco cambió, y con frecuencia ambos se lanzaban indirectas o dardos que dejaban entrever que ya no se llevaban bien. En diferentes episodios de su podcast, el exlateral derecho de la selección peruana no desaprovechaba la oportunidad de lanzar comentarios en contra del exvolante peruano, quien, en respuesta, también expresaba su malestar públicamente.

El mensaje de Roberto Guizasola. Foto: Instagram - Roberto Guizasola

Las disculpas públicas de Roberto Guizasola a Reimond Manco

En su reciente publicación, el exfutbolista admitió que cometió muchos errores durante todo este tiempo, que dejaban en evidencia su mala relación con su excompañero del Juan Aurich y Alianza Lima. Además, resaltó las virtudes del popular 'Rei' en su mensaje: "Si me he equivocado, pido disculpas, porque en la vida es importante reconocer los errores. Eres una persona a quien admiro y quiero, y sé muy bien cuánto te has esforzado por salir adelante", escribió.

Acompañado de una canción de fondo para recordar viejos momentos, en el mismo post, Guizasola también bendijo a la familia de Reimond Manco y dejó en claro su intención de reconciliarse en un futuro no muy lejano con el exjotita: "Espero algún día tener la suerte de recuperar nuestra amistad. Bendiciones para ti y toda tu familia. Te dejo esta música que nos trae muchos recuerdos de cuando entrábamos a un campo de juego donde disfrutábamos, rey. Se despide atentamente tu jefe cucurucho, el niño de Fabela", afirmó.

La intención de Reimond Manco de resolver sus diferencias con Roberto Guizasola

Días atrás, Reimond Manco manifestó su deseo de limar asperezas con Roberto Guizasola. En su nuevo proyecto de YouTube, ‘A la cama con el Rei’, mandó un mensaje al popular ‘Cucurucho’, invitándolo a su propio espacio o, de lo contrario, asistir a un episodio de ‘Enfocados’ para resolver sus diferencias: “Cucurucho, ven, siéntate acá (en mi podcast) y lo hablamos. Y si tú quieres que en algún momento ese problema se termine y hagamos las paces, como tú dices querer, acepto. Y si tengo que ir a ‘Enfocados’ y estar los tres para conversar, porque ustedes lo hicieron público, lo hacemos. Si dices que eres el ‘jefe’, te espero. Después voy a ‘Enfocados’ y cerramos la visita acá, conversando los tres y dándonos la mano como gente, pero primero aclarando el tema”, dijo tajantemente.