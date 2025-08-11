HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Usuarios reportan caída de Facebook
Usuarios reportan caída de Facebook     Usuarios reportan caída de Facebook     Usuarios reportan caída de Facebook     
Deportes

Roberto Guizasola rompe el silencio y ofrece disculpas públicas a Reimond Manco: ''Espero que podamos recuperar nuestra amistad''

El exfutbolista admitió sus errores y elogió a Reimond Manco, a quien considera admirable, manifestando así su intención de recuperar la amistad en un futuro cercano.

Roberto Guizasola mandó un mensaje reflexivo en su cuenta de Instagram, esperando una reconciliación con Reimond Manco.
Roberto Guizasola mandó un mensaje reflexivo en su cuenta de Instagram, esperando una reconciliación con Reimond Manco. | Foto: composición LR/YouTube - JF10/ YouTube - Reimond Manco

Roberto Guizasola volvió a captar la atención pública y mediática tras compartir un mensaje reflexivo en su cuenta de Instagram. El popular ‘Cucurucho’ expresó sus sentimientos y manifestó su intención de reconciliarse con Reimond Manco, con quien compartió vestuario en el Juan Aurich y en Alianza Lima.

Desde que se estrenó ‘Enfocados’, su proyecto personal junto a Jefferson Farfán, la relación entre Roberto Guizasola y Reimond Manco cambió, y con frecuencia ambos se lanzaban indirectas o dardos que dejaban entrever que ya no se llevaban bien. En diferentes episodios de su podcast, el exlateral derecho de la selección peruana no desaprovechaba la oportunidad de lanzar comentarios en contra del exvolante peruano, quien, en respuesta, también expresaba su malestar públicamente.

El mensaje de Roberto Guizasola. Foto: Instagram - Roberto Guizasola

El mensaje de Roberto Guizasola. Foto: Instagram - Roberto Guizasola

PUEDES VER: Reimond Manco responde fuerte a Guizasola tras llamado a la paz por pelea con Jefferson Farfán: "No soy hipócrita ni me vendo por dinero"

lr.pe

Las disculpas públicas de Roberto Guizasola a Reimond Manco

En su reciente publicación, el exfutbolista admitió que cometió muchos errores durante todo este tiempo, que dejaban en evidencia su mala relación con su excompañero del Juan Aurich y Alianza Lima. Además, resaltó las virtudes del popular 'Rei' en su mensaje: "Si me he equivocado, pido disculpas, porque en la vida es importante reconocer los errores. Eres una persona a quien admiro y quiero, y sé muy bien cuánto te has esforzado por salir adelante", escribió.

Acompañado de una canción de fondo para recordar viejos momentos, en el mismo post, Guizasola también bendijo a la familia de Reimond Manco y dejó en claro su intención de reconciliarse en un futuro no muy lejano con el exjotita: "Espero algún día tener la suerte de recuperar nuestra amistad. Bendiciones para ti y toda tu familia. Te dejo esta música que nos trae muchos recuerdos de cuando entrábamos a un campo de juego donde disfrutábamos, rey. Se despide atentamente tu jefe cucurucho, el niño de Fabela", afirmó.

PUEDES VER: Reimond Manco no se guardó nada y 'parchó' fuerte a Christian Cueva por decir que no jugó un Mundial: "Un poco ignorante"

lr.pe

La intención de Reimond Manco de resolver sus diferencias con Roberto Guizasola

Días atrás, Reimond Manco manifestó su deseo de limar asperezas con Roberto Guizasola. En su nuevo proyecto de YouTube, ‘A la cama con el Rei’, mandó un mensaje al popular ‘Cucurucho’, invitándolo a su propio espacio o, de lo contrario, asistir a un episodio de ‘Enfocados’ para resolver sus diferencias: “Cucurucho, ven, siéntate acá (en mi podcast) y lo hablamos. Y si tú quieres que en algún momento ese problema se termine y hagamos las paces, como tú dices querer, acepto. Y si tengo que ir a ‘Enfocados’ y estar los tres para conversar, porque ustedes lo hicieron público, lo hacemos. Si dices que eres el ‘jefe’, te espero. Después voy a ‘Enfocados’ y cerramos la visita acá, conversando los tres y dándonos la mano como gente, pero primero aclarando el tema”, dijo tajantemente.

Notas relacionadas
Reimond Manco confesó que rechazó ir a 'Enfocados' y que se peleó con un integrante: "Me dejó de hablar"

Reimond Manco confesó que rechazó ir a 'Enfocados' y que se peleó con un integrante: "Me dejó de hablar"

LEER MÁS
Jefferson Farfán, Roberto Guizasola y ‘Cuto’ Guadalupe debutan en videoclip ‘Amá Charo’: "Soy galáctico"

Jefferson Farfán, Roberto Guizasola y ‘Cuto’ Guadalupe debutan en videoclip ‘Amá Charo’: "Soy galáctico"

LEER MÁS
Jefferson Farfán expone situación amorosa de Roberto Guizasola tras infidelidad con Alexandra Díaz: “A ti te han botado”

Jefferson Farfán expone situación amorosa de Roberto Guizasola tras infidelidad con Alexandra Díaz: “A ti te han botado”

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

LEER MÁS
Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario vs Palmeiras: día, horarios y canal del partido por los octavos de final de Copa Libertadores 2025

Universitario vs Palmeiras: día, horarios y canal del partido por los octavos de final de Copa Libertadores 2025

LEER MÁS
Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

LEER MÁS
Juan Reynoso y su segunda jugada maestra: repatriaría a jugador de la selección peruana para Melgar de cara al Torneo Clausura 2025

Juan Reynoso y su segunda jugada maestra: repatriaría a jugador de la selección peruana para Melgar de cara al Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
La abismal diferencia por la que Alianza Lima compró y vendió a Jhamir D' Arrigo a Melgar para el Torneo Clausura 2025

La abismal diferencia por la que Alianza Lima compró y vendió a Jhamir D' Arrigo a Melgar para el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Mr. Peet se rindió ante futbolista determinante tras triunfo de Alianza Lima en Ayacucho: “Apareció para marcar la diferencia”

Mr. Peet se rindió ante futbolista determinante tras triunfo de Alianza Lima en Ayacucho: “Apareció para marcar la diferencia”

LEER MÁS
Carlos Zambrano respondió fuerte al pedido de Universitario para cambiar fecha del clásico por el Torneo Clausura: "Es una tontería"

Carlos Zambrano respondió fuerte al pedido de Universitario para cambiar fecha del clásico por el Torneo Clausura: "Es una tontería"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: empatan sin goles en el estadio George Capwell

Reparto de 'Merlina' 2: actores que regresan y nuevos antagonistas de la serie

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

Deportes

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: empatan sin goles en el estadio George Capwell

ExDT de Sport Boys y sus duras palabras tras dejar el equipo después de solo 3 meses: "Tienen muchas deudas"

Juan Reynoso y su segunda jugada maestra: repatriaría a jugador de la selección peruana para Melgar de cara al Torneo Clausura 2025

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota