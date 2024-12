El programa deportivo 'Enfocados', el cual es conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, es una de las producciones que está teniendo gran acogida en el público peruano. Este alcance se debe a la variedad de invitados que ha ido teniendo cada domingo. Uno de los que tuvo la oportunidad de sentarse a conversar con la 'Foquita' y 'Cucurucho' fue Reimond Manco; sin embargo, el exfutbolista de la selección peruana contó que rechazó la invitación.

En una entrevista para el programa 'Sin Filtro', el popular 'Rei' reveló que en los inicios del programa, Roberto Guizasola lo contactó para que pueda asistir. No obstante, precisó que tras ver cómo fue la primera edición, desistió de la idea de participar porque no era su línea. Manco aseguró que no podía formar parte de un programa en la que tenía que hablar o compararse con otros futbolistas.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre el programa 'Enfocados'?

Reimond Manco contó que analizó la invitación de Guizasola al programa, ya que él le debía un favor. Sin embargo, fue enfático en señalar que tras ver la línea del programa, decidió rechazar el ofrecimiento, lo que hizo que el popular 'Cucurucho' le deje de hablar y se pelee con él.

"Yo decidí tener una línea en la cual me voy a mentener ahí con trabajo o sin trabajo. Cuando 'Enfocados' salió, Roberto Guizasola me escribió para ir a su programa y yo le debía dos visitas porque él había ido a mi programa. Pero después de ver el primer programa, yo le dije que esa no es mi línea y me dejó de hablar, nos peleamos porque yo no podía ir a un programa donde iba a tener que comentar o compararme con otros jugadores. No es mi línea", manifestó.

El exfutbolista de Juan Aurich cuestionó la dinámica de 'Enfocados' e indicó que no se debería de hablar de forma negativa de alguien cuando se quiere sumar desde un lado. "Yo creo que cuando alguien quiere sumar desde su punto de vista, no necesita hablar mal de nadie, ni hablar lisuras ni nada de eso", complementó.

¿Qué es el programa 'Enfocados'?

'Enfocados' es un programa deportivo peruano conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Este programa se presenta en formato de podcast y entrevistas, y ha ganado popularidad rápidamente en el país.

En 'Enfocados', Farfán y Guizasola entrevistan a figuras destacadas del fútbol y otros temas relacionados con el deporte, ofreciendo una perspectiva única y entretenida