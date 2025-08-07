HOY

Roberto Guizasola le deja sorpresivo recado a Reimond Manco para limar asperezas tras polémicas: "Te saluda tu jefe"

El popular 'Cucurucho' admitió que se ha roto la amistad que lo unía a Reimond Manco; sin embargo, está dispuesto a conversar por el respeto que se mantiene entre ambos.

Roberto Guizasola señaló que tiene una amistad de años con Reimond Manco. Foto: composición LR/captura de Pase Filtrado
La relación entre Roberto Guizasola y Reimond Manco está rota. El exvolante perdió la relación con 'Cucurucho' después de que rechazó ir como invitado al podcast 'Enfocados', el cual conduce junto con Jefferson Farfán. Pese a que fueron compañeros en Juan Aurich, su vínculo se ha quebrantado. Sin embargo, al parecer, no todo está perdido porque Guizasola, en una reciente entrevista, dejó la puerta abierta para sentarse a conversar con Manco.

En conversación con el programa 'Pase filtrado', el popular 'Cucurucho' aprovechó para hablar sobre cómo es su actual relación con Reimond Manco. Desde su lado, considera que no existe ningún tipo de problemas, pero está dispuesto a un diálogo para limar asperezas con su excompañero.

Guizasola le deja recado a Manco para limar asperezas

En principio, el exlateral derecho contó que una amistad de muchos años lo une con Manco. Además, lo invitó a conversar cordialmente para que cada uno exponga su punto de vista.

"Primero, yo tengo una amistad con Reimond de años. No solo con él, sino con Lilia, su esposa. Hay cosas que nosotros debemos saber dónde hablar, cuándo y a qué hora. Si en algún momento yo tengo que volver a hablar con él, eso se habla y él sabe dónde, cuándo y a qué hora. Nosotros somos inteligentes y no vamos a llegar a los golpes porque nos tenemos un respeto", comentó.

Fiel a su estilo, no dudó en dejarle un singular recado para animarlo a reunirse. "Entonces, espero que algún día nos podamos sentar a conversar. Te saluda Roberto Guizasola, tu jefe", sentenció.

Manco contó cómo se rompió su relación con Guizasola

En una charla para el programa 'Sin Filtro', Manco contó que al inicio del proyecto 'Enfocados' fue contactado por Roberto Guizasola para invitarlo a participar. Sin embargo, luego de ver cómo se desarrolló el primer episodio, decidió no unirse, ya que no se alineaba con su estilo.

"Yo decidí tener una línea en la cual me voy a mentener ahí con trabajo o sin trabajo. Cuando 'Enfocados' salió, Roberto Guizasola me escribió para ir a su programa y yo le debía dos visitas porque él había ido a mi programa. Pero después de ver el primer programa, yo le dije que esa no es mi línea y me dejó de hablar, nos peleamos porque yo no podía ir a un programa donde iba a tener que comentar o compararme con otros jugadores. No es mi línea",

