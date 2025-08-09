Reimond Manco responde fuerte a Guizasola tras llamado a la paz por pelea con Jefferson Farfán: "No soy hipócrita ni me vendo por dinero"
El exfutbolista de la selección peruana decidió contestarle a Roberto Guizasola luego de que asegurara que está dispuesto a limar asperezas con él en medio de la pelea que tiene con Jefferson Farfán.
Desde algunos años, la amistad que había entre Reimond Manco y Roberto Guizasola ha quedado atrás. Pese a la buena relación que ambos exjugadores forjaron cuando jugaron en Juan Aurich, hoy en día ese vínculo se ha resquebrajado. El popular 'Rei' ha contado en diversas ocasiones que este distanciamiento se debe a que 'Cucurucho' ha sido parte y no lo ha defendido de las burlas constantes que Jefferson Farfán ha tenido contra él en el programa streaming 'Enfocados'.
En una entrevista reciente, Guizasola reconoció la gran amistad que tiene con Manco; sin embargo, reconoció el distanciamiento que ha habido entre ambos en el último tiempo. El conductor de 'Enfocados' hizo un llamado a la paz y señaló que está dispuesto a limar asperezas. Tras ello, el ex 'Jotita' no dudó en responder en su programa de YouTube 'A la Cama con Rei'.
Reimond Manco le contestó a Roberto Guizasola
En la edición del 6 de agosto de su programa, Manco se refirió a las declaraciones de su excompañero de equipo, pero precisó que respondería a profundidad otro día. No obstante, en ese momento dejó una breve, pero fuerte crítica.
"Cuando uno es un buen jefe quiere tener bien a su gente. La verdad es que me ha incomodado lo que has dicho, pero ya te responderé. Se las voy a dejar picando, yo no soy hipócrita, no soy falso, no soy doble cara y no me vendo por dinero. El dinero es importante, pero no es todo en la vida. Yo sí valoro mi amistad, sí soy leal, sí muero con los míos", mencionó.
Días después, Manco decidió contestarle y fue enfático en señalar que alguien que te considera muy cercano no dejaría que te desprestigiaran de esa forma sin hacer nada. "Si una persona a la cual tú consideras uno de tus amigos que conoce tu casa, tu familia, está presente (mientras te critican) y no te defiende... Yo no permitiría que hablen de él delante de mí, pero él aplaudía, se reía, estaba validándolo así no hablara. Me denigraron y eso no me gustó.
El exfutbolista del PSV acusó a 'Cucurucho' de ser un cómplice de Jefferson Farfán y de tener un doble discurso. "Tú eres cómplice de alguien que sale a denigrarme y joderme públicamente y te cag*** de risa, pero cuando me defiendo dice que las cosas se hablan entre cuatro paredes. Entonces, hay un doble discurso. Yo a él lo aprecio mucho, pero él y su compañero empezaron".
Por otro lado, Reimond aseguró que está dispuesto a hacer las pases y dejó abierta la posibilidad para que Guizasola vaya a su programa o él asista a 'Enfocados'.
¿Qué había mencionado Roberto Guizasola?
"Primero, yo tengo una amistad con Reimond de años. No solo con él, sino con Lilia, su esposa. Hay cosas que nosotros debemos saber dónde hablar, cuándo y a qué hora. Si en algún momento yo tengo que volver a hablar con él, eso se habla y él sabe dónde, cuándo y a qué hora. Nosotros somos inteligentes y no vamos a llegar a los golpes porque nos tenemos un respeto. (...) Entonces, espero que algún día nos podamos sentar a conversar. Te saluda Roberto Guizasola, tu jefe", dijo para 'Pase filtrado'.