Reimond Manco arremetió contra Jefferson Farfán tras sus recientes comentarios en el su podcast, ‘Enfocados’. El ex ‘Jotita’ se mostró molesto por las comparaciones que la ‘Foquita’ realizó en la entrevista con Raúl Ruidíaz y advirtió que si hablara, dejaría a Farfán en una situación comprometida. En su programa de YouTube, ‘Rivales no enemigos’, Manco expresó su incomodidad por las declaraciones de Farfán y aseguró que no le ha hecho nada para que lo minimice. Afirmó que, por el contrario, el ídolo de Alianza Lima sí le hizo daño en el pasado, aunque no quiso entrar en detalles.

La tensión entre ambos exfutbolistas creció desde que Farfán comenzara a hacer comentarios indirectos sobre Manco en su canal de YouTube. En este contexto, el exjugador de Juan Aurich dejó claro que no tiene intención de hablar sobre su relación con la ‘Foquita’, pero advirtió que el karma podría llegar para el exjugador de la selección peruana.

La advertencia de Reimond Manco a Jefferson Farfán

Reimond Manco no se contuvo al advertir a Jefferson Farfán sobre las consecuencias de intentar minimizarlo. En la entrevista que le hizo a Raúl Ruidíaz, la ‘Foquita’ hizo comentarios sobre ‘Rei’ que no cayó nada bien en el exmundialista sub-17. Manco aseguró que, si habla lo que sabe, el ahora empresario deberá enterrarse “5 metros bajo tierra”.

“Tengo que esperar pacientemente para después decir ‘ajá el karma existe’, yo no tengo por qué hablar, que si, que estuve acá, que estuve allá, podría, pero vendría a hacer lo mismo que él está haciendo, para qué. A veces el silencio vale más que mil palabras, calladito me veo más bonito, porque si yo hablara, al que menos se le cae un ídolo y te lo digo de corazón”, indicó Manco.

“Es que yo lo conozco al ‘Chato’ (Ruidíaz), ahí te das cuenta que ya hay malicia, al preguntarle a un hue*** que no juega en tu posición, quién es mejor, compararlo conmigo, ahí te das cuenta la malicia, el tono de burla”, añadió ‘Rei’, quien también le mandó una dura advertencia de lo que podría pasar si se sigue refiriendo a él.

“Si yo hablara de ese jugador, te juro que cavaría un pozo y se enterraría 5 metros bajo tierra, pero yo no soy igual que él, yo si soy gente, respeto a su familia, lo respeto como jugador, solo como jugador que quede claro, eso se llama tener principios. Y si me sigue nombrando es porque le funciona. Está bien, no hay problema, algún día iré a su programa”, apuntó.

Reimond Manco y Jefferson Farfán: una rivalidad que creció en las redes

La rivalidad entre Reimond Manco y Jefferson Farfán creció en el ámbito digital, especialmente desde que la ‘Foquita’ comenzó a hacer comentarios sobre otros futbolistas. Manco, por su parte, optó por no entrar en una guerra mediática, aunque no ha dudado en expresar su descontento en diversas oportunidades.

Finalmente, Manco reveló que fue invitado al programa ‘Enfocados’, que conduce Farfán junto a Roberto Guizasola, pero decidió no asistir. Aclaró que su decisión no se debió a su relación con Farfán, sino a que no compartía la línea que llevaban en el programa. “No fui pero no fue porque estaba Jefferson Farfán”, dijo, enfatizando su deseo de mantener una distancia de la controversia.