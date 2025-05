Reimond Manco no se guardó nada y le respondió a Christian Cueva tras sus últimas declaraciones en el programa de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola: Enfocados. El ahora comentarista deportivo expresó su fastidio con Aladino por insinuar que no puede criticarlo ni dar su opinión porque él no fue a un Mundial.

Asimismo, en el programa Juego Cruzado, Manco añadió que al Mundial Rusia 2018 que fue Christian Cueva también pudo ir Reimond; sin embargo, por temás físicos y la poca preparación no pudo ir hacia el torneo internacional. Recordemos que el exfutbolista en esa época estuvo en Unión Comercio, donde tuvo una destacada aparición, pero Ricardo Gareca decidió no tomarlo en cuenta.

Reimond Manco respondió a Cueva por decir que no jugó un Mundial

"Agradecerle a Christian. El hecho que le haya molestado lo que le dije quiere decir que valora mi comentario como comunicador, porque si no, no le hubiese molestado. Le han pasado el reel incorrecto, porque en todo momento fui respetuoso con las palabras que he dicho hacia él. Di una opinión conforme al momento que estaba pasando. Incluso dije, me encanta, porque estoy de acuerdo que los jugadores talentosos puedan estar en la selección, siempre y cuando el nivel físico lo permita, declaró Manco.

Pues eso no fue todo. Reimond Manco resaltó que no puede tener esa mentalidad "ignorante", ya que Carlos Desios, su actual entrenador, tampoco fue a un mundial y él recibe órdenes para los partidos de Cienciano.

"Yo me quedé sin el mundial que él fue, por el tema físico. Luego de eso, no le falté el respeto. Si algo le doy la razón, si yo seguiría jugando y opinar de un colega es feo. Por eso me retiré. Olvídate Christian de que uno tiene que haber jugado un Mundial para emitir una opinión. Si no, imagínate, tú lo haces caso a Desio que nunca jugó un Mundial, pero está de entrenador. Es un poco ignorante, irónico lo que dices", añadió.

¿Qué dijo Christian Cueva a Reimond Manco?

Christian Cueva respondió luego de que Reimond Manco cuestionara su nivel actual, afirmando que no es suficiente para integrar la selección peruana. En la segunda parte de su entrevista en ‘Enfocados’, ‘Aladino’ dirigió su mensaje al ‘Jotita’ y sostuvo que, si Manco hubiera logrado trascender más allá de la sub 17 con la que clasificó al Mundial de 2007, no le dedicaría una respuesta. Además, enfatizó que su excompañero "se quedó con su sub 17".

“Cuando clasificamos al mundial me di cuenta que estuve jugando con gente de otro nivel, para que después, ahora que de repente no estoy tan bien, venga uno a decirme que no estoy preparado para la selección. El hombre se quedó con su sub 17”, inició el trujillano.