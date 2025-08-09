HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

La postura del VAR por mano de Carlos Zambrano que no cobraron penal ante Ayacucho FC: "Acción justificada"

Alianza Lima ganó frente a Ayacucho FC en el Torneo Clausura 2025 y suma 8 puntos en 5 jornadas, ascendiendo provisionalmente al quinto puesto de la tabla.

Carlos Zambrano tocó el balón con la mano en una jugada dividida. Foto: difusión
Alianza Lima retomó la senda del triunfo en el Torneo Clausura 2025 y alcanzó 8 puntos en 5 jornadas disputadas. El conjunto íntimo venció como visitante a Ayacucho FC gracias a un gol de penal de Pablo Ceppelini en la segunda mitad. Con esta victoria, el equipo dirigido por Néstor Gorosito escaló de forma provisional al quinto puesto de la tabla. Su próximo compromiso será frente a U. Católica por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Durante el desarrollo del partido, Carlos Zambrano, en una pelota dividida, intentó despejar el balón, pero no lo consiguió y, en su caída, terminó tocando el esférico con la mano. Ante esta situación, el árbitro revisó la jugada en el VAR y, tras un riguroso análisis, determinó que la acción fue justificada.

PUEDES VER: Alianza Lima se aferra al Torneo Clausura 2025: derrotó 1-0 a Ayacucho FC de visita y sumó 8 puntos

¿Cuál fue la postura del VAR ante esta acción?

Según el periodista de ‘L1 Max’, Eduardo Combe, el árbitro del encuentro, Micke Palomino, consideró que la mano de Zambrano no debía sancionarse. “El reporte del VAR en la mano de Zambrano es acción justificada”, explicó el comunicador.

¿Cómo queda Alianza Lima tras este triunfo frente a Ayacucho?

Con esta victoria, los íntimos se colocan en la quinta posición del Torneo Clausura, mientras que Ayacucho se encuentra en el puesto doce. Ahora, Alianza deberá enfocarse en su próximo partido frente a U. Católica por la Copa Sudamericana, un encuentro clave para los victorianos que buscan seguir haciendo historia en torneos internacionales.

PUEDES VER: DT de Ayacucho FC tajante tras derrota de local ante Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025: "Nunca fuimos superados"

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

ClubPJDGPuntos
1. Cusco FC4712
2. Sporting Cristal41010
3. Universitario4610
4. Deportivo Garcilaso448
5. Alianza Lima558
6. Sport Huancayo417
7. Cienciano515
8. Melgar3-14
9. Binacional304
10. Atlético Grau3-14
11. Juan Pablo II4-24
12. Ayacucho FC5-34
13. Sport Boys4-44
14. Alianza Atlético303
15. Alianza Universidad4-33
16. ADT3-33
17. ChanKas CYC3-53
18. Comerciantes Unidos4-32
19. UTC3-21

Programación de la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Viernes 8 de agosto

  • Comerciantes Unidos 1-1 Cienciano

Sábado 9 de agosto

  • Ayacucho FC 0-1 Alianza Lima
  • ADT de Tarma vs Sport Huancayo | 3:15 p.m.
  • Universitario vs Sport Boys | 6:30 p.m.
