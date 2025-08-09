Alianza Lima retomó la senda del triunfo en el Torneo Clausura 2025 y alcanzó 8 puntos en 5 jornadas disputadas. El conjunto íntimo venció como visitante a Ayacucho FC gracias a un gol de penal de Pablo Ceppelini en la segunda mitad. Con esta victoria, el equipo dirigido por Néstor Gorosito escaló de forma provisional al quinto puesto de la tabla. Su próximo compromiso será frente a U. Católica por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Durante el desarrollo del partido, Carlos Zambrano, en una pelota dividida, intentó despejar el balón, pero no lo consiguió y, en su caída, terminó tocando el esférico con la mano. Ante esta situación, el árbitro revisó la jugada en el VAR y, tras un riguroso análisis, determinó que la acción fue justificada.

¿Cuál fue la postura del VAR ante esta acción?

Según el periodista de ‘L1 Max’, Eduardo Combe, el árbitro del encuentro, Micke Palomino, consideró que la mano de Zambrano no debía sancionarse. “El reporte del VAR en la mano de Zambrano es acción justificada”, explicó el comunicador.

¿Cómo queda Alianza Lima tras este triunfo frente a Ayacucho?

Con esta victoria, los íntimos se colocan en la quinta posición del Torneo Clausura, mientras que Ayacucho se encuentra en el puesto doce. Ahora, Alianza deberá enfocarse en su próximo partido frente a U. Católica por la Copa Sudamericana, un encuentro clave para los victorianos que buscan seguir haciendo historia en torneos internacionales.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Club PJ DG Puntos 1. Cusco FC 4 7 12 2. Sporting Cristal 4 10 10 3. Universitario 4 6 10 4. Deportivo Garcilaso 4 4 8 5. Alianza Lima 5 5 8 6. Sport Huancayo 4 1 7 7. Cienciano 5 1 5 8. Melgar 3 -1 4 9. Binacional 3 0 4 10. Atlético Grau 3 -1 4 11. Juan Pablo II 4 -2 4 12. Ayacucho FC 5 -3 4 13. Sport Boys 4 -4 4 14. Alianza Atlético 3 0 3 15. Alianza Universidad 4 -3 3 16. ADT 3 -3 3 17. ChanKas CYC 3 -5 3 18. Comerciantes Unidos 4 -3 2 19. UTC 3 -2 1

Programación de la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Viernes 8 de agosto

Comerciantes Unidos 1-1 Cienciano

Sábado 9 de agosto