HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Dina Boluarte reafirma soberanía de Perú sobre isla Santa Rosa
Dina Boluarte reafirma soberanía de Perú sobre isla Santa Rosa     Dina Boluarte reafirma soberanía de Perú sobre isla Santa Rosa     Dina Boluarte reafirma soberanía de Perú sobre isla Santa Rosa     
Fútbol Peruano

Alianza Lima y el frío mensaje a Universitario por sus 101 aniversario: "Saludamos a la 'U'"

¡No fue a través de una publicación! El Club Alianza Lima no fue ajeno al aniversario de Universitario y lo saludó con un peculiar mensaje.

La mayoría de equipos de la Liga 1 saludaron a Universitario por su aniversario. Foto: composición LR/La República
La mayoría de equipos de la Liga 1 saludaron a Universitario por su aniversario. Foto: composición LR/La República

Universitario de Deportes está de fiesta. El cuadro crema cumple este jueves 7 de agosto 101 años de vida institucional y como parte de su conmemoración, diversos clubes del fútbol peruano, así como también la Federación Peruana de Fútbol (FPF), saludaron a la 'U' a través de sus redes sociales. Alianza Lima fue uno de los últimos equipos en dedicarle un mensaje.

El elenco íntimo saludó a su 'compadre' con un frío mensaje a través de su historia (en la red social de Facebook) o storie (en Instagram). Lejos de dedicarle una publicación en su feed, este año Alianza Lima optó por dedicarle un saludo por esa vía. Otro de los clubes que hizo lo mismo fue Sporting Cristal.

PUEDES VER: Conar publicó audios del VAR y explicaron expulsión a Maxloren Castro en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: 'Nunca juega el balón'

lr.pe

Alianza Lima y su saludo a Universitario por su aniversario

"Saludamos a Universitario de Deportes", dice en la imagen publicada por Alianza Lima. Más abajo de esas líneas, se puede leer con letras más pequeñas "por sus 101 años".

Saludo de Alianza Lima a Universitario por su aniversario. Foto: captura de Instagram/Club Alianza Lima

Saludo de Alianza Lima a Universitario por su aniversario. Foto: captura de Instagram/Club Alianza Lima

PUEDES VER: Miguel Araujo se fracturó tras partido contra Alianza Lima: defensa de Sporting Cristal tendrá que ser operado

lr.pe

Universitario celebrará aniversario en el Monumental con "La Noche de los 101 Años"

El cuadro merengue viene preparando una gran fiesta de aniversario denominada "La Noche de los 101 Años". El evento se llevará a cabo este viernes 8 de agosto en la explanada del estadio Monumental U Marathon y la entrada será a partir de las 7.00 p. m. (hora de Perú).

La celebración ofrece barra libre, servicio de catering y actuaciones en vivo de agrupaciones como Orquesta Candela y Combinación de la Habana. También habrá una sesión de meet and greet con jugadores históricos del club. Además, cada boleto brinda acceso a la tribuna occidente para el partido entre Universitario y Sport Boys, que se disputará el sábado 9 de agosto.

Notas relacionadas
Paolo Guerrero le deseó suerte a Universitario, pero dejó desafiante mensaje: "Alianza Lima sigue siendo el más grande"

Paolo Guerrero le deseó suerte a Universitario, pero dejó desafiante mensaje: "Alianza Lima sigue siendo el más grande"

LEER MÁS
Clubes de la Liga 1 saludan a Universitario por sus 101 años de historia: “Uno de los clubes más emblemáticos del país”

Clubes de la Liga 1 saludan a Universitario por sus 101 años de historia: “Uno de los clubes más emblemáticos del país”

LEER MÁS
Universitario sorprende con nueva camiseta conmemorativa por sus 101 años: "La grandeza está en nuestra historia"

Universitario sorprende con nueva camiseta conmemorativa por sus 101 años: "La grandeza está en nuestra historia"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gianfranco Chávez deja emotivo mensaje tras ser 'purgado' de Sporting Cristal y llegar a Alianza Lima: "Me voy con la frente en alto"

Gianfranco Chávez deja emotivo mensaje tras ser 'purgado' de Sporting Cristal y llegar a Alianza Lima: "Me voy con la frente en alto"

LEER MÁS
Clubes de la Liga 1 saludan a Universitario por sus 101 años de historia: “Uno de los clubes más emblemáticos del país”

Clubes de la Liga 1 saludan a Universitario por sus 101 años de historia: “Uno de los clubes más emblemáticos del país”

LEER MÁS
Conar publicó audios del VAR y explicaron expulsión a Maxloren Castro en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Nunca juega el balón"

Conar publicó audios del VAR y explicaron expulsión a Maxloren Castro en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Nunca juega el balón"

LEER MÁS
Paolo Guerrero le deseó suerte a Universitario, pero dejó desafiante mensaje: "Alianza Lima sigue siendo el más grande"

Paolo Guerrero le deseó suerte a Universitario, pero dejó desafiante mensaje: "Alianza Lima sigue siendo el más grande"

LEER MÁS
Diego Rebagliati quedó encantado con jugador de Sporting Cristal tras empate ante Alianza Lima: "Fue rueda de auxilio"

Diego Rebagliati quedó encantado con jugador de Sporting Cristal tras empate ante Alianza Lima: "Fue rueda de auxilio"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Leones del Barrio Chino: ¿qué representan y desde cuándo están en la entrada del arco de la calle Capón?

Leones del Barrio Chino: ¿qué representan y desde cuándo están en la entrada del arco de la calle Capón?

Julio César Uribe revela que Sporting Cristal prepara 2 fichajes para pelear el Clausura: "Las negociaciones están encaminadas"

¿Dónde ver ‘Merlina 2’ online y en español con Jenna Ortega?

Fútbol Peruano

Universitario sorprende con nueva camiseta conmemorativa por sus 101 años: "La grandeza está en nuestra historia"

Universitario sorprende con nueva camiseta conmemorativa por sus 101 años: "La grandeza está en nuestra historia"

Erick Noriega revela que jugador de Sporting Cristal condicionó al arbitro para expulsar a Sergio Peña: "Le dijo que tiene que compensar"

Miguel Araujo se fracturó tras empate contra Alianza Lima: defensa de Sporting Cristal tendrá que ser operado

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota