Alianza Lima y el frío mensaje a Universitario por sus 101 aniversario: "Saludamos a la 'U'"
¡No fue a través de una publicación! El Club Alianza Lima no fue ajeno al aniversario de Universitario y lo saludó con un peculiar mensaje.
Paolo Guerrero le deseó suerte a Universitario, pero dejó desafiante mensaje: "Alianza Lima sigue siendo el más grande"
Clubes de la Liga 1 saludan a Universitario por sus 101 años de historia: "Uno de los clubes más emblemáticos del país"
Universitario de Deportes está de fiesta. El cuadro crema cumple este jueves 7 de agosto 101 años de vida institucional y como parte de su conmemoración, diversos clubes del fútbol peruano, así como también la Federación Peruana de Fútbol (FPF), saludaron a la 'U' a través de sus redes sociales. Alianza Lima fue uno de los últimos equipos en dedicarle un mensaje.
El elenco íntimo saludó a su 'compadre' con un frío mensaje a través de su historia (en la red social de Facebook) o storie (en Instagram). Lejos de dedicarle una publicación en su feed, este año Alianza Lima optó por dedicarle un saludo por esa vía. Otro de los clubes que hizo lo mismo fue Sporting Cristal.
Alianza Lima y su saludo a Universitario por su aniversario
"Saludamos a Universitario de Deportes", dice en la imagen publicada por Alianza Lima. Más abajo de esas líneas, se puede leer con letras más pequeñas "por sus 101 años".
Saludo de Alianza Lima a Universitario por su aniversario. Foto: captura de Instagram/Club Alianza Lima
Universitario celebrará aniversario en el Monumental con "La Noche de los 101 Años"
El cuadro merengue viene preparando una gran fiesta de aniversario denominada "La Noche de los 101 Años". El evento se llevará a cabo este viernes 8 de agosto en la explanada del estadio Monumental U Marathon y la entrada será a partir de las 7.00 p. m. (hora de Perú).
La celebración ofrece barra libre, servicio de catering y actuaciones en vivo de agrupaciones como Orquesta Candela y Combinación de la Habana. También habrá una sesión de meet and greet con jugadores históricos del club. Además, cada boleto brinda acceso a la tribuna occidente para el partido entre Universitario y Sport Boys, que se disputará el sábado 9 de agosto.