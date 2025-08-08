Alianza Lima vs Ayacucho FC EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver partido por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025?

Alianza Lima tiene 5 puntos en la tabla y Ayacucho FC ha sumado 4 unidades. Foto: composición LR/Club Alianza Lima

Alianza Lima tiene 5 puntos en la tabla y Ayacucho FC ha sumado 4 unidades. Foto: composición LR/Club Alianza Lima

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Ayacucho FC EN VIVO Y EN DIRECTO por el Torneo Clausura 2025? El encuentro, por la fecha 5 de este segundo certamen de la Liga 1, se disputará este sábado 9 de agosto a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana) en Matute y serpa televisado por L1 MAX. Asimismo, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy a través de La República Deportes.

Alianza Lima llega a este partido tras igualar ante Sporting Cristal y ubicarse en la sexta posición con 5 puntos. Ayacucho FC, por su parte, viene de perder por 3-1 ante Sport Huancayo en la jornada pasada. Los Zorros se ubican en el puesto 12 con 4 unidades. Para este partido, íntimos podrán contra con Gianfranco Chávez, último fichaje realizado para lo que queda de la temporada.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Ayacucho FC?

El Alianza Lima vs Ayacucho FC está programado para iniciar desde las 1:00 p.m. (hora peruana).

¿Dónde ver Alianza Lima vs Ayacucho FC?

En territorio peruano, la transmisión del Alianza Lima vs Ayacucho FC será transmitido por L1 MAX. El espacio está disponible en diversas cableoperadora, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.

Convocados de Alianza Lima para partido ante Ayacucho FC

Gianfranco Chávez y Alan Cantero son las principales novedades en la convocatoria de 'Pipo' Gorosito para visitar a Ayacucho FC.

Lista de convocados de Alianza Lima para enfrentar a Ayacucho FC. Foto: Club Alianza Lima

Alianza Lima vs Ayacucho FC: historial reciente

Alianza Lima registra 4 triunfos y una derrota ante Ayacucho FC en los últimos 5 cruces por la Liga 1.

Alianza Lima 2-0 Ayacucho FC |

2-0 Ayacucho FC | Ayacucho 0-1 Alianza Lima |

| Alianza Lima 2-0 Ayacucho FC |

2-0 Ayacucho FC | Alianza Lima 4-1 Ayacucho FC |

4-1 Ayacucho FC | Alianza Lima 1-2 Ayacucho FC |

¿Cómo sintonizar Alianza Lima vs Ayacucho FC vía L1 MAX?

Para ver el Alianza Lima vs Ayacucho FC por L1 MAX, puedes sintonizar los siguientes canales:

Claro TV: canal 510 HD y 10 SD

DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD

Best Cable: canal 6.2 HD y 12 SD

Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD

Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD

Cable Visión Perú: canal 48.1 HD y 149 SD

Zapping: canal 29 HD.

¿Cómo ver la Liga 1 EN VIVO por internet?

Si quieres seguir el Alianza Lima vs Ayacucho FC por internet, ingresa a la plataforma de Liga 1 Play. En esta web, tienes que suscribirte y pagar una membresía para disfrutar todos los compromisos por streaming. No obstante, no es la única opción, ya que puedes sintonizar los compromisos en las aplicaciones DGO y Claro TV.