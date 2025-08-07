Jean Ferrari se desempeñó como gerente deportivo de la UCV desde el 2013 hasta el 2016. Foto: composición LR/captura de 'A la cama con Rei'/FPF

El pasado 1 de agosto, Jean Ferrari fue oficializado como Director General de Fútbol de la FPF. Su exitoso paso en Universitario, donde consiguió un bicampeonato nacional, hizo que el directivo se sume a la gestión de Agustín Lozano, con quien trabajará de la mano para encaminar a la selección peruana. Ferrari Chiabra ocupará ese cargo de la Federación hasta el 2029. Tras varios días después de la presentación, Reimond Manco habló sobre el tema.

A través de su programa de YouTube ‘A la Cama con el Rei’, el ex 'Jotita' cuestionó si Jean Ferrari es la mejor opción para asumir el cargo de director general de la FPF. Asimismo, recordó cuando se desempeñaba en un rol similar en César Vallejo y los llevó al descenso en el 2016.

Reimond Manco opinó sobre Jean Ferrari y su rol en la FPF

"¿Ferrari es la mejor opción en la FPF? No sé, que yo recuerde, y no quiere decir que tenga razón, antes de llegar a Universitario fue gerente deportivo, al igual que ahora en la Federación, en César Vallejo. Y con buen presupuesto, con un gran plantel de jugadores, descendió", apuntó.

"El antecedente de Jean Ferrari antes de llegar a la Federación, me refiero al puesto de gerente deportivo, no es bueno, pero está en el medio su su gestión de administrador temporal de Universitario, revirtiendo todo y haciendo las cosas muy bien", agregó. Como se sabe, Jean Ferrari fue gerente deportivo en el elenco poeta desde el 2013 hasta el 2016.

Reimond Manco le dio su "voto de confianza" a Jean Ferrari en la FPF

En otra parte de su discurso, Manco destacó lo que el también abogado hizo en Universitario y precisó que esa labor puede ser un respaldo para llegar a la FPF, aunque dio a entender que pudo haber existido otras alternativas mejores. "Yo considero de que lo que hizo en la ‘U’ lo avala. No sé si haya sido la mejor opción, pero no es una mala opción, y se lo ha ganado porque ha hecho las cosas bien en Universitario", aseveró.

"Yo prefiero darle mi voto de confianza a Jean, y con ese carácter que tenga, pueda transmitirlo a la Federación. Imponer que las buenas gestiones que ha hecho en la ‘U’, las traslade a la Federación", sentenció.