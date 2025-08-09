HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Reimond Manco desliza la posible razón por la que Cristian Benavente llegó a Sporting Cristal: "Yo pensé que era broma"

El exfutbolista cuestionó que Sporting Cristal decidiera incorporar a Cristian Benavente, que en las últimas temporadas no mostró su mejor versión y padeció muchas lesiones.

Cristian Benavente afrontará su cuarta experiencia en un club del fútbol peruano. Foto: Twitter/YouTube de Denganche
Cristian Benavente afrontará su cuarta experiencia en un club del fútbol peruano. Foto: Twitter/YouTube de Denganche

El reciente fichaje de Cristian Benavente por Sporting Cristal tomó por sorpresa a muchos aficionados del club rimense. El jugador formado en la cantera del Real Madrid decidió regresar al fútbol peruano, luego de su discreto paso por el Gloria Buzao de Rumania, para pelear por el Torneo Clausura de la Liga 1.

En medio de este panorama, el exfutbolista Reimond Manco sorprendió con sus declaraciones sobre el motivo detrás de la incorporación del 'Chaval'. Asimismo, más allá de las diferencias que existen entre ambos personajes, cuestionó el irregular paso del hispano-peruano por equipos como Alianza Lima, Vallejo y Sport Boys.

PUEDES VER: Luis Abram revela el motivo que lo llevó a rechazar oferta de Alianza Lima: 'No había que pensarlo mucho'

Reimond Manco desliza posible razón del fichaje de Benavente por Cristal

Luego de recordar su paso por tienda blanquiazul, y enfatizar que no jugó mucho debido a las lesiones, Manco consideró que Benavente tiene mucha publicidad. En ese sentido, cuestionó que Sporting Cristal decida incorporarlo en un momento clave del torneo local.

"Se le dio mucha publicidad para lo que realmente jugaba. Desde que vino del Real Madrid... El vino a la sub-20 en el Sudamericano y no era titular. Los que jugaban eran Deza, el 'Orejas' Flores y Polo. Su mejor momento fue en Bélgica, donde marcó goles y tuvo mucha continuidad. Yo no sé si sea un buen o mal jugador porque le he visto poco y sufre demasiado de lesiones. Ahora, la pregunta es: ¿Jugó lo suficiente para que Cristal, en este momento, lo hayan fichado? Ahora entiendo por qué ha llegado a Sporting Cristal (...). Entonces, ha llegado en paquete, que es lo más probable que por eso sea", manifestó en el programa 'Denganche'.

El popular 'Rei' deslizó que la contratación del volante de 31 años pudo venir de la mano con el regreso del defensor Luis Abram, quien también se sumó a las filas del equipo comandado por Paulo Autuori.

"Yo pensé que era broma. Luego, cuando lo oficializaron, me preguntaba el porqué de la decisión de Cristal. Después de que llegó Nair y dijo eso (que tiene el mismo representante de Abram), ahora sí lo entiendo. Cristal estaba necesitado de un central, más con la urgencia de la operación de Araujo. (...) Me parece raro que hace poco dejaron ir a Jostin Alarcón, la pregunta es: ¿Benavente suma más o te da mejores cosas de las que podía darle Alarcón a Cristal? Yo creo que las cosas fueron simples: quieres este central, lo necesitas con urgencia y es de la casa, lo necesitas, te urge, pero con él va él", concluyó.

PUEDES VER: Diego Rebagliati fue tajante tras llegada de Cristian Benavente a Sporting Cristal y mostró asombro: 'Contratación polémica'

¿Cuándo debuta Cristian Benavente con Sporting Cristal?

No se descarta que Cristian Benavente puede salir al campo de juego este domingo 10 de agosto para el partido Sporting Cristal vs Melgar por la fecha 5 del Torneo Clausura.

"Acabé todos los partidos de la temporada y físicamente estoy muy bien. Estoy perfecto, he venido entrenando, haciendo mi trabajo y estoy para lo que el técnico decida", precisó el futbolista en conferencia de prensa.

