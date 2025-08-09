HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

'Cuto' Guadalupe deja fulminante respuesta a Paolo Guerrero tras saludo a Universitario: "A veces a mi sobrino le patina un poco"

"Todo el tiempo hablan y hablan", fue parte de lo que dijo el exjugador sobre las declaraciones de Paolo Guerrero, quien saludó a Universitario, pero precisó que Alianza Lima es el equipo más grande del Perú.

Paolo Guerrero se formó en las divisiones menores de Alianza Lima. Foto: composición LR/La República/captura de Jax Latin Media
Paolo Guerrero se formó en las divisiones menores de Alianza Lima. Foto: composición LR/La República/captura de Jax Latin Media

El pasado 7 de agosto, Universitario estuvo de aniversario. El cuadro crema cumplió 101 años de vida institucional y recibió numerosos saludos, entre clubes de fútbol, jugadores y exfutbolistas. Uno de los que sorprendió y le envió un mensaje a la 'U' en medio de su conmemoración fue Paolo Guerrero. El delantero de Alianza Lima le deseó lo mejor al clásico rival, pero remarcó que el conjunto íntimo sigue siendo el equipo más grande del Perú. Uno de los que fue consultado por estas palabras fue 'Cuto' Guadalupe.

En medio del evento "La Noche de los 101 Años", organizado por Universitario en el Monumental para celebrar un año más de aniversario, el exjugador de la 'U' y campeón con Juan Aurich se dio un tiempo para declarar a la prensa y, tras traer a colación el tema, aseguró que hay momentos en los que a Paolo Guerrero "le patina un poco". Asimismo, señaló que en Alianza Lima siempre están pendientes de lo que pasa en el elenco estudiantil y son "soberbios".

PUEDES VER: Alianza Lima y el frío mensaje a Universitario por sus 101 aniversario: 'Saludamos a la 'U''

lr.pe

'Cuto' Guadalupe responde a Paolo Guerrero tras saludar a Universitario

"Son opiniones que se respetan, tiene su punto de vista y es válido. No hay que estar enfocándose en esas cosas. A veces mi sobrino habla y parece que le patina un poco. No se dan cuenta que ellos siempre están pendientes de lo que pasa en la 'U'. Decían que en el centenario iban a ganar y qué pasó. Todo el tiempo hablan y hablan, siempre se los he dicho, se los dije en el 2011, pero no entienden. Soberbios", declaró en primera instancia.

Luego, agregó que en Alianza Lima deberían ser más sencillos y resaltó las cualidades que él considera que tiene un jugador de Universitario. "Espero que en algún momento entiendan lo que es la humildad. Si tú ves el perfil de los futbolistas de la 'U' son respetuosos, siempre hablan en la misma línea, tienen garra, pasión, historia y todos los que están aquí son un ejemplo a seguir", sentenció.

PUEDES VER: Julio César Uribe comete garrafal error al presentar a Cristian Benavente en Sporting Cristal: 'La incorporación de Cristian Benavides'

lr.pe

¿Qué había declarado Paolo Guerrero?

A su salida de EGB, ubicado en Lurín, en la previa del partido entre Alianza Lima y Ayacucho FC, el 'Depredador' saludó a Universitario con un escueto, pero picante mensaje. "Desearle lo mejor a ellos, pero igual Alianza sigue siendo el más grande", manifestó.

